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Posted 18 декабря, 07:18

Published 18 декабря, 07:18

Modified 18 декабря, 07:20

Updated 18 декабря, 07:20

Породистая формула успеха: топ-5 собак, которые подойдут даже для неопытных хозяев

Породистая формула успеха: топ-5 собак, которые подойдут даже для неопытных хозяев

18 декабря 2024, 07:18
Фото: 1MI. Породистая формула успеха: топ-5 собак, которые подойдут даже для неопытных хозяев
Кто сказал, что завести собаку в первый раз — это сложно? Оказывается, существуют породы, которые буквально созданы для начинающих. Эти пушистые друзья легко обучаются, прекрасно уживаются с людьми и не требуют сложного ухода. Какие же породы попали в этот список?

Мечтая о четвероногом друге, многие забывают, что каждая порода уникальна. У одних прекрасный характер, но сложный уход, другие — требуют огромного количества внимания. Поэтому для первого питомца важно подобрать породу, которая сочетает в себе добродушие, простоту ухода и адаптивность.

— Эти удивительные породы подходят для тех, кто заводит собаку впервые, поскольку они, как правило, обладают прекрасным темпераментом, их относительно легко дрессировать, они не слишком агрессивны и не сложны в социализации, — отмечает Амир Анвари, ветеринар из Южной Африки и популярный TikTok-блогер.

В нашем топе мы начнем с не очень сложных пород для содержания и постепенно перейдем к тем, которые требуют совсем минимальных усилий.

5. Пудель: интеллигент с шармом

Пудели давно считаются аристократами среди собак, но не стоит бояться их изысканного вида. Они невероятно умны, доброжелательны и легко поддаются обучению. Пудели бывают разных размеров: от миниатюрного той-пуделя до крупного стандартного. Их главный «минус» — это шерсть, которая требует регулярного ухода, но зато они не линяют.

5. Пудель: интеллигент с шармом5. Пудель: интеллигент с шармом
5. Пудель: интеллигент с шармом. Фото: Изображение Midjourney

4. Йоркширский терьер: крошечный друг

Эти малыши весят всего 3-4 килограмма, но обладают огромным сердцем. Йорки активны, обожают играть и легко привязываются к хозяевам. Однако их длинная шелковистая шерсть требует особого ухода. Щетку придется использовать почти каждый день, а также выделить бюджет на стрижки у грумера (около 1500–3000 рублей за процедуру).

4. Йоркширский терьер: крошечный друг4. Йоркширский терьер: крошечный друг
4. Йоркширский терьер: крошечный друг. Фото: Изображение Midjourney

3. Такса: умный компактный охотник

Эти собаки идеально подходят для квартирных условий. Таксы игривы, обожают хозяев и отличаются сообразительностью. Однако из-за длинного тела они подвержены проблемам со спиной. Поэтому им противопоказаны прыжки с высоты и лестницы.

3. Такса: умный компактный охотник3. Такса: умный компактный охотник
3. Такса: умный компактный охотник. Фото: Изображение Midjourney

2. Золотистый ретривер: воплощение дружелюбия

Эти собаки идеально подходят для семей с детьми. Они добрые, ласковые, обожают активные игры и долгие прогулки. Однако ретриверы требуют много внимания и пространства. Если вы готовы к ежедневным прогулкам и обучению, золотистый станет идеальным компаньоном.

2. Золотистый ретривер: воплощение дружелюбия2. Золотистый ретривер: воплощение дружелюбия
2. Золотистый ретривер: воплощение дружелюбия. Фото: Изображение Midjourney

1. Лабрадор: надежный друг

Лабрадоры возглавляют большинство списков популярных собак в мире. Эти добрые и умные животные отличаются энергичностью и дружелюбием. Они легко дрессируются и прекрасно ладят с детьми. Однако, как и золотистые ретриверы, лабрадоры требуют активного образа жизни. Средняя стоимость щенка составляет около 40 000 рублей.

1. Лабрадор: надежный друг1. Лабрадор: надежный друг
1. Лабрадор: надежный друг. Фото: 1MI

Важно помнить

Независимо от выбора породы, помните, что собака — это не только радость, но и ответственность. Уделяйте внимание воспитанию, прогулкам и правильному уходу. Взамен вы получите верного друга, который станет частью вашей семьи.

Ранее эксперт рассказали, что делать, если вам подарили собаку.

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