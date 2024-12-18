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Posted 18 декабря, 15:30

Published 18 декабря, 15:30

Modified 18 декабря, 19:47

Updated 18 декабря, 19:47

Виктория Смолина

Погода на выходные в Уфе заставит достать купальники

18 декабря 2024, 15:30
Фото: nsk.kp.ru. Виктория Смолина

Тёплые выходные прогнозируют в Уфе

Синоптики в среду, 18 декабря, дали прогноз погоды в башкирской столице на уик-энд.

По данным «Яндекс Погоды», в субботу, 21 декабря, большую часть дня будет идти снег. Температура воздуха в светлое время суток составит -8°C… -6°C. Ветер 4-6 м/с, направление южное.

Ночью воскресенья, 22 декабря, потеплеет до -3°C, днём столбики термометров окажутся на отметке -2°C. Ветер — 3 м/с, южный.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какой погоды жителям Башкирии следует ждать в новогоднюю ночь. В зависимости от сервиса прогноза ожидания от новогодней ночи варьируются от снегопада с морозами до оттепели.

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