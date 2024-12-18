Погода на Новый год удивит Башкирию

Яндекс Погода: Согласно прогнозу от сервиса, ночь на 1 января 2025 года будет морозной и пасмурной. Температура опустится до −9°С, но ощущаться это будет как -16°С. Не обойдется и без небольших осадков в виде снега, что создаст атмосферу зимнего праздника.