mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 05:46

Published 18 декабря, 05:46

Modified 18 декабря, 10:00

Updated 18 декабря, 10:00

Погода на Новый год удивит Башкирию

Погода на Новый год удивит Башкирию

18 декабря 2024, 05:46
Фото: mkset.ru.
В среду, 18 декабря, Mkset изучил, что пишут сервисы прогнозов погоды о праздничной ночи в Башкирии.
Мандарины стоят ₽419 в Уфе
Узнать подробнее

Яндекс Погода: Согласно прогнозу от сервиса, ночь на 1 января 2025 года будет морозной и пасмурной. Температура опустится до −9°С, но ощущаться это будет как -16°С. Не обойдется и без небольших осадков в виде снега, что создаст атмосферу зимнего праздника.

Gismeteo: По данным Gismeteo, нас также ждет пасмурная погода с осадками в виде снега. Ночью температура составит -10°С.

AccuWeather: Сервис предсказывает новогоднюю ночь с температурой -11°С, но по ощущениям она будет казаться холоднее — около -13°С. Временами ожидаются осадки в виде снега с вероятностью осадков 58%. По прогнозам, выпадает около 3.8 см снега.

WorldWeather: Прогноз от WorldWeather также не радует теплом: температура в новогоднюю ночь составит -11°С, а ощущаться будет как -18°С. Вероятность осадков достигает 100%.

Погода Mail: Синоптики сообщают о температуре -12°С с облачной погодой и вероятностью осадков 65%.

Все сервисы составляют прогнозы погоды автоматически, на основе усреднённых данных за долгие годы наблюдений.

Интересно отметить, что по открытым данным, самая низкая температура в Башкирии в канун Нового года была зафиксирована еще в 1979 году. В ту новогоднюю ночь в Уфе термометр показывал -54°С.

Уфа опустеет в новогодние каникулы
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, на фоне растущего интереса к малым городам, уфимцы готовятся покинуть родной город в поисках новогодних приключений.

Читайте также:
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии«Салават Юлаев» против «Ак Барса»: где смотреть и кто победитУфа стала центром феминизма
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Снег#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Мороз#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Где встретить Новый год#Как одеться на Новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика