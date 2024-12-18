Погода на Новый год удивит Башкирию

Posted 18 декабря, 05:46
Published 18 декабря, 05:46
Modified 18 декабря, 10:00
Updated 18 декабря, 10:00
Яндекс Погода: Согласно прогнозу от сервиса, ночь на 1 января 2025 года будет морозной и пасмурной. Температура опустится до −9°С, но ощущаться это будет как -16°С. Не обойдется и без небольших осадков в виде снега, что создаст атмосферу зимнего праздника.
Gismeteo: По данным Gismeteo, нас также ждет пасмурная погода с осадками в виде снега. Ночью температура составит -10°С.
AccuWeather: Сервис предсказывает новогоднюю ночь с температурой -11°С, но по ощущениям она будет казаться холоднее — около -13°С. Временами ожидаются осадки в виде снега с вероятностью осадков 58%. По прогнозам, выпадает около 3.8 см снега.
WorldWeather: Прогноз от WorldWeather также не радует теплом: температура в новогоднюю ночь составит -11°С, а ощущаться будет как -18°С. Вероятность осадков достигает 100%.
Погода Mail: Синоптики сообщают о температуре -12°С с облачной погодой и вероятностью осадков 65%.
Все сервисы составляют прогнозы погоды автоматически, на основе усреднённых данных за долгие годы наблюдений.
Интересно отметить, что по открытым данным, самая низкая температура в Башкирии в канун Нового года была зафиксирована еще в 1979 году. В ту новогоднюю ночь в Уфе термометр показывал -54°С.
Как ранее сообщал Mkset, на фоне растущего интереса к малым городам, уфимцы готовятся покинуть родной город в поисках новогодних приключений.