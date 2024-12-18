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Posted 18 декабря, 08:38

Published 18 декабря, 08:38

Modified 18 декабря, 09:03

Updated 18 декабря, 09:03

«Южные ворота» станут альтернативой «Восточному выезду» в Уфе

Платный «Восточный выезд» получит конкурента в Уфе

18 декабря 2024, 08:38
Фото: 1MI.

«Южные ворота» станут альтернативой «Восточному выезду» в Уфе

У платного «Восточного выезда» в Уфе появится бесплатная альтернатива — «Южные ворота», сообщил эксперт по дорожной инфраструктуре Дмитрий Енин в среду, 18 декабря.

Как отметил эксперт, платные дороги — привилегия, а не необходимость, поэтому они обязательно должны иметь бесплатную альтернативу. Бюджетным вариантом «Восточного выезда» в Уфе должен стать проект «Южные ворота», который не будет уступать платной дороге по качеству.

«Восточный выезд» — мост, соединяющий Уфу с Зауфимьем — восточными районами города и федеральной трассой М-5. Стоимость проезда по 13,9 км моста составляет ₽100.

Проект реконструкции «Южных ворот» в Уфе начался ещё в 2022 году и продолжается до сих пор. В него входит реконструкция 650-метрового моста через реку Белую, строительство развязки на перекрестке улиц Пугачева и Рыленко, возведение двух новых путепроводов, а также расширение и обновление нескольких улиц.

«Южные ворота», по задумке, должны здорово разгрузить уфимские дороги, однако не все так гладко: уфимцам даже пришлось пожаловаться Путину из-за задержек строительства дорог.

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