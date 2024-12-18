Платный «Восточный выезд» получит конкурента в Уфе

Проект реконструкции «Южных ворот» в Уфе начался ещё в 2022 году и продолжается до сих пор. В него входит реконструкция 650-метрового моста через реку Белую, строительство развязки на перекрестке улиц Пугачева и Рыленко, возведение двух новых путепроводов, а также расширение и обновление нескольких улиц.