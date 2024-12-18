Новый год по-башкирски: фанаты Элвина Грея обсуждают новую песню артиста

Posted 18 декабря, 08:45
Published 18 декабря, 08:45
Modified 18 декабря, 09:01
Updated 18 декабря, 09:01
Оригинальную композицию артист выпустил в декабре 2023 года. С тех пор только на «Ютубе» она набрала 2,2 млн прослушиваний. Новую версию композиции он сделал совместно с продюсером Lavrushkin.
— Теперь эта песня доступна в новом, ещё более ярком танцевальном звучании, ведь впереди самый веселый праздник, а где веселье — там и танцы, — написал певец
Фанаты Элвина Грея в его Telegram-канале уже поделились эмоциями от услышанного и даже написали в честь релиза собственные стихи (орфография сохранена).
С обновленной премьерой, мой гений!!!
Премьера новая огонь
Всё пылает в ней огнём
Зажигает, вдохновляет
В танец яркий загоняет
Невозможно нам сидеть
Так и хочется всем петь
С наступающим друзья
С Премьерой тебя, наше Солнышко, Радик!
Нам снова создал Потрясающий Праздник!
Как раз к Новогоднему вечеру, Класс!
Станцуем Ламбаду и думаю Джаз!
Твоё исполнение, Радик, Смакуя!
Под этот релиз, веселиться танцуя!
Представь, поднялось настроение с утра!
Нас всех с Наступающим Годом, Урааа!