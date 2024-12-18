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Posted 18 декабря, 08:45

Published 18 декабря, 08:45

Modified 18 декабря, 09:01

Updated 18 декабря, 09:01

Элвин Грей выпустил новогоднюю песню

Новый год по-башкирски: фанаты Элвина Грея обсуждают новую песню артиста

18 декабря 2024, 08:45
Фото: Элвин Грей / YouTube.

Элвин Грей выпустил новогоднюю песню

Сюжет
Башкирский язык
Во вторник, 17 декабря, у уфимского певца Радика Юльякшина (Элвина Грея) состоялись сразу два релиза — это ремиксы его старой песни «Новый год» на башкирском и татарском языках.

Оригинальную композицию артист выпустил в декабре 2023 года. С тех пор только на «Ютубе» она набрала 2,2 млн прослушиваний. Новую версию композиции он сделал совместно с продюсером Lavrushkin.

— Теперь эта песня доступна в новом, ещё более ярком танцевальном звучании, ведь впереди самый веселый праздник, а где веселье — там и танцы, — написал певец

Фанаты Элвина Грея в его Telegram-канале уже поделились эмоциями от услышанного и даже написали в честь релиза собственные стихи (орфография сохранена).

С обновленной премьерой, мой гений!!!
Премьера новая огонь
Всё пылает в ней огнём
Зажигает, вдохновляет
В танец яркий загоняет
Невозможно нам сидеть
Так и хочется всем петь
С наступающим друзья
С Премьерой тебя, наше Солнышко, Радик!
Нам снова создал Потрясающий Праздник!
Как раз к Новогоднему вечеру, Класс!
Станцуем Ламбаду и думаю Джаз!
Твоё исполнение, Радик, Смакуя!
Под этот релиз, веселиться танцуя!
Представь, поднялось настроение с утра!
Нас всех с Наступающим Годом, Урааа!
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Ранее Mkset сообщал о том, что Элвин Грей представил новую композицию с певицей Гузель Уразовой.

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