«Не до жиру сейчас»: чиновник из Башкирии предложил отменить Новый год

Ильясов недавно вернулся со службы в зоне СВО по контракту на свой пост главы Куюргазинского района. Прогуливаясь возле елки в райцентре, селе Ермолаево, глава поделился предложением от местных депутатов — отказаться от строительства ледового городка, направив деньги на поддержку бойцов СВО.