«Не до жиру сейчас»: чиновник из Башкирии предложил отменить Новый год

Posted 18 декабря, 05:00
Published 18 декабря, 05:00
Modified 18 декабря, 08:34
Updated 18 декабря, 08:34
Ильясов недавно вернулся со службы в зоне СВО по контракту на свой пост главы Куюргазинского района. Прогуливаясь возле елки в райцентре, селе Ермолаево, глава поделился предложением от местных депутатов — отказаться от строительства ледового городка, направив деньги на поддержку бойцов СВО.
По задумке, город, конечно, украсят, но по программе «минимум»: гирлянды и парочка фигурок. Никаких Дедов морозов, Снегурочек и прочих излишеств.
В случае поддержки инициативы, бойцы получат около ₽500 000, отметил Ильясов:
— В нынешних условиях, когда Россия воюет, не до жиру сейчас, — добавил глава района.
Как выяснил Mkset, мнения сельчан разделились: часть жителей инициативу поддержали, другие же предложили Ильясову пожертвовать бойцам свою 13-ю зарплату вместо того, чтобы лишать сельских детей праздника.
— Дети должны видеть мир, жить в мире, чтобы вырасти хорошими мирными жителями и хранили мир на всей земле.
— Во вторую мировую, насколько помню, люди, наоборот, пытались отвлечь детей от горестей боевых действий и трудности жизни, эти же делают все наоборот.
— Взбрело же в голову зажать две зарплаты военнослужащего за счет горок для детей, — комментируют жители Башкирии.