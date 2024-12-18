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Posted 18 декабря, 05:00

Published 18 декабря, 05:00

Modified 18 декабря, 08:34

Updated 18 декабря, 08:34

«Не до жиру сейчас»: чиновник из Башкирии предложил отменить Новый год

«Не до жиру сейчас»: чиновник из Башкирии предложил отменить Новый год

18 декабря 2024, 05:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов в среду, 18 декабря, предложил отказаться от создания традиционного новогоднего городка.
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Ильясов недавно вернулся со службы в зоне СВО по контракту на свой пост главы Куюргазинского района. Прогуливаясь возле елки в райцентре, селе Ермолаево, глава поделился предложением от местных депутатов — отказаться от строительства ледового городка, направив деньги на поддержку бойцов СВО.

По задумке, город, конечно, украсят, но по программе «минимум»: гирлянды и парочка фигурок. Никаких Дедов морозов, Снегурочек и прочих излишеств.

В случае поддержки инициативы, бойцы получат около ₽500 000, отметил Ильясов:

— В нынешних условиях, когда Россия воюет, не до жиру сейчас, — добавил глава района.

Как выяснил Mkset, мнения сельчан разделились: часть жителей инициативу поддержали, другие же предложили Ильясову пожертвовать бойцам свою 13-ю зарплату вместо того, чтобы лишать сельских детей праздника.

— Дети должны видеть мир, жить в мире, чтобы вырасти хорошими мирными жителями и хранили мир на всей земле.
— Во вторую мировую, насколько помню, люди, наоборот, пытались отвлечь детей от горестей боевых действий и трудности жизни, эти же делают все наоборот.
— Взбрело же в голову зажать две зарплаты военнослужащего за счет горок для детей, — комментируют жители Башкирии.
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