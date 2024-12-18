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Posted 18 декабря, 04:56

Published 18 декабря, 04:56

Modified 18 декабря, 09:44

Updated 18 декабря, 09:44

Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

18 декабря 2024, 04:56
Фото: МЧС России.
В селе Молоканово Куюргазинского района произошел пожар в бревенчатом доме большой семьи, сообщает в среду, 18 декабря, МЧС России по РБ.

В темное время суток, когда в доме из-за неисправности электроснабжения не горели лампочки, семья использовала свечи для освещения. По предварительной версии, это обстоятельство могло стать причиной возгорания. В момент возникновения пожара в бревенчатом доме находилась 39-летняя мать и её шестеро детей — возрастом от новорождённого до 11 лет, а также 12-летняя девочка, находившаяся в гостях у подруги. Как стало известно, все восемь человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

— На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России и добровольцы. В борьбе с огнем участвовали 10 специалистов и 4 единицы техники. Пожар охватил площадь в 80 квадратных метров, — отчитались в МЧС РБ.

По итогу возгорание было ликвидировано. Однако, теперь многодетная семья временно находится у родственников.

Фото: МЧС России по РБ

Как ранее сообщал Mkset, в деревне Шланлы Аургазинского района произошел сильный пожар, в результате которого погибла 74-летняя женщина.

Пожилая женщина сгорела на глазах сына в Башкирии
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