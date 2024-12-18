Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

Posted 18 декабря, 04:56
Published 18 декабря, 04:56
Modified 18 декабря, 09:44
Updated 18 декабря, 09:44
В темное время суток, когда в доме из-за неисправности электроснабжения не горели лампочки, семья использовала свечи для освещения. По предварительной версии, это обстоятельство могло стать причиной возгорания. В момент возникновения пожара в бревенчатом доме находилась 39-летняя мать и её шестеро детей — возрастом от новорождённого до 11 лет, а также 12-летняя девочка, находившаяся в гостях у подруги. Как стало известно, все восемь человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.
— На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России и добровольцы. В борьбе с огнем участвовали 10 специалистов и 4 единицы техники. Пожар охватил площадь в 80 квадратных метров, — отчитались в МЧС РБ.
По итогу возгорание было ликвидировано. Однако, теперь многодетная семья временно находится у родственников.
Как ранее сообщал Mkset, в деревне Шланлы Аургазинского района произошел сильный пожар, в результате которого погибла 74-летняя женщина.