Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

В темное время суток, когда в доме из-за неисправности электроснабжения не горели лампочки, семья использовала свечи для освещения. По предварительной версии, это обстоятельство могло стать причиной возгорания. В момент возникновения пожара в бревенчатом доме находилась 39-летняя мать и её шестеро детей — возрастом от новорождённого до 11 лет, а также 12-летняя девочка, находившаяся в гостях у подруги. Как стало известно, все восемь человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.