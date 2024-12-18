Кубок Гимаева разыграют в Уфе

Сергей Гимаев — это не только мастер спорта СССР международного класса и заслуженный тренер России, но и человек, который стал символом хоккея для многих поколений. Его достижения включают восемь титулов чемпиона СССР и два Кубка СССР. После завершения карьеры он продолжил работать в хоккее как комментатор и эксперт. Скончался от сердечного приступа в Туле во время матча ветеранов.