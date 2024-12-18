Кубок Гимаева разыграют в Уфе

Posted 18 декабря, 04:15
Published 18 декабря, 04:15
Modified 18 декабря, 04:15
Updated 18 декабря, 04:15
Матч на «Кубок Гимаева» станет значимым событием для всех поклонников хоккея. Он приурочен к 70-летию со дня рождения Сергея Наильевича Гимаева — выдающегося хоккеиста и тренера.
Сергей Гимаев — это не только мастер спорта СССР международного класса и заслуженный тренер России, но и человек, который стал символом хоккея для многих поколений. Его достижения включают восемь титулов чемпиона СССР и два Кубка СССР. После завершения карьеры он продолжил работать в хоккее как комментатор и эксперт. Скончался от сердечного приступа в Туле во время матча ветеранов.
— Его спортивная карьера начиналась именно в Башкортостане — регионе, где любят хоккей, где аншлаг практически на каждом матче «Салавата Юлаева», — пишет пресс-служба матча.
Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» 12 января в 17:30 по уфимскому времени. Ожидается появление легенд хоккея, таких как Павел Дацюк, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Вячеслав Фетисов и других. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена на поддержку детского спорта в Башкирии. Билеты на матч стоят от 790 до 1690 рублей, а для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, предусмотрена прямая трансляция на телеканале МАТЧ ТВ (3+).
Как ранее сообщал Mkset, уфимский хоккеист Андрей Василевский стал настоящей легендой, достигнув уникального достижения в НХЛ.