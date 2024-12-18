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Posted 18 декабря, 08:31

Published 18 декабря, 08:31

Modified 18 декабря, 09:05

Updated 18 декабря, 09:05

«Алга» вошла в топ-7 ОЭЗ России

Казань нравится богатым больше Уфы

18 декабря 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney.

«Алга» вошла в топ-7 ОЭЗ России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алга» в Башкирии оказалась на седьмой строчке рейтинга ОЭЗ России — итоги национального топа в среду, 18 декабря, изучил Mkset.

Напомним, «Алга» расположена на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии. Эта территория наделена особым юридическим статусом для привлечения инвесторов. Так, среди «поблажек», действующих в башкирской ОЭЗ — сниженные налоги на прибыль организаций, транспорт, землю, имущество и на НДС.

По итогам 2023 года «Алга» занимала в рейтинге восьмое место, в 2024 году именитой ОЭЗ Башкортостана удалось подняться на одну строчку. В номинации «стабильный рост» же «Алга» и вовсе оказалась на первой строчке. Её эффективность оценили в 89%, что выше чем у любой ОЭЗ России.

Между тем на первой строчке рейтинга оказалась ОЭЗ «Липецк». Уступает Башкирия и своим татарстанским коллегам — ОЭЗ «Алабуга» расположилась на втором месте. Соответственно, эти экономзоны привлекают инвестиции от имеющего деньги бизнеса чаще и больше, чем Уфа.

Башкирия и Беларусь объединились на ₽14 млрд
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Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия договорилась о создании инвестиционного кластера с Республикой Беларусь.

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