Казань нравится богатым больше Уфы

Posted 18 декабря, 08:31
Published 18 декабря, 08:31
Modified 18 декабря, 09:05
Updated 18 декабря, 09:05
Напомним, «Алга» расположена на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии. Эта территория наделена особым юридическим статусом для привлечения инвесторов. Так, среди «поблажек», действующих в башкирской ОЭЗ — сниженные налоги на прибыль организаций, транспорт, землю, имущество и на НДС.
По итогам 2023 года «Алга» занимала в рейтинге восьмое место, в 2024 году именитой ОЭЗ Башкортостана удалось подняться на одну строчку. В номинации «стабильный рост» же «Алга» и вовсе оказалась на первой строчке. Её эффективность оценили в 89%, что выше чем у любой ОЭЗ России.
Между тем на первой строчке рейтинга оказалась ОЭЗ «Липецк». Уступает Башкирия и своим татарстанским коллегам — ОЭЗ «Алабуга» расположилась на втором месте. Соответственно, эти экономзоны привлекают инвестиции от имеющего деньги бизнеса чаще и больше, чем Уфа.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия договорилась о создании инвестиционного кластера с Республикой Беларусь.