Казань нравится богатым больше Уфы

По итогам 2023 года «Алга» занимала в рейтинге восьмое место, в 2024 году именитой ОЭЗ Башкортостана удалось подняться на одну строчку. В номинации «стабильный рост» же «Алга» и вовсе оказалась на первой строчке. Её эффективность оценили в 89%, что выше чем у любой ОЭЗ России.