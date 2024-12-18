Как защитить домашних питомцев во время новогодних праздников

Posted 18 декабря, 09:46
Published 18 декабря, 09:46
Modified 18 декабря, 09:46
Updated 18 декабря, 09:46
Для нас Новый год и Рождество — время радости и чудес. А для наших четвероногих друзей- стресс, тревожность и время риска для здоровья. Как обезопасить собак и кошек от особенностей новогодних праздников.
Животные могут слышать не только очень тихие звуки. По мнению экспертов, их восприимчивость больше, чем у человека, в десять раз. Особенность слухового аппарата собак позволяет различать не только тихие звуки, а даже те, которые не воспринимает ухо человека. Неожиданно громкие, да еще и продолжительные залпы салюта буквально бьют по ушам собак. Есть много случаев, когда, испугавшись новогодних фейерверков, собаки негативно реагируют на громкие звуки всю жизнь. Животное может запаниковать, потерять контроль и убежать в поисках укрытия. И это не зависит от породы, возраста, габаритов животного.
Поэтому кинологи рекомендуют позаботиться о безопасности питомцев в это время года с особым вниманием.
Постарайтесь избегать мест большого скопления людей. Там, где зажигают петарды, бомбочки и прочие пиротехнические изделия. Если этого не избежать, крепко держите собаку на коротком повадке. Не кричите на животное в стрессе — это бесполезно. И может лишь усугубить ситуацию. Спокойным голосом поддержите питомца и как можно быстрее покиньте шумное место. Если
Обязательно укажите на поводке или жетоне к нему телефон хозяина. Если есть возможность, то купите и подключите ошейник с GPS маячком.
Если в новогоднюю ночь ваша собака останется одна, максимально оградите ее от шума улицы. Закройте окна и шторы. Оставьте все комнаты открытыми, чтобы питомец сам мог выбрать подходящее место.
Стеклянные елочные игрушки и мишура представляют опасность для животных. Тонкое стекло разлетается на множество осколков. Они могут поранить животное, оставляя глубокие порезы. Лучше полностью отказаться от елочной мишуры. Животные любят ее попробовать на вкус. Это может серьезно повредить в желудочно-кишечный тракт питомца.
Елку желательно установить в недоступном для четвероногих месте. Например, закрепить на стене или в углу на надежной подставке. Не стоит вешать игрушки на нижнем ярусе.
Прежде чем гости будут на пороге, накормите кошку и собаку обычной едой. И убедительно попросите всех гостей не кормить животных.
Еда со стола вредна для питомцев. Жирная, острая, непривычная для животных еда может вызвать расстройство пищеварения и даже острый панкреатит. Это серьезное заболевание может вызвать летальный исход. Во время торжества можно не заметить, как собака или кошка вытаскивает что-то из мусорного ведра. Это чревато отравлением или проглатыванием опасных трубчатых костей, упаковочного материала, испорченных продуктов.
Большие компании, шумные разговоры, перестановка мебели, громкая музыка и световые проекторы — все это стресс для животных.
Не нужно наряжать питомцев в новогодние костюмы. Даже если они позволяют на себя их одеть, радости им это не приносит.
Признаки стресса домашних питомцев могут быть разными. Собака может скулить, зевать, прятаться, чесаться. Кошки — навязчиво вылизываться и прятаться в самых укромных уголках дома.
Для хозяина это сигнал. Нужно приглушить музыку и световые эффекты. Увести питомца в спокойное место. Дать любимую игрушку и лакомство. Если животное не успокоится, дать ранее согласованный с ветеринаром успокоительный препарат.
Новогодние праздники хороши для людей, а для животных могут стать поводом для стресса.
Необходимо позаботиться заранее и создать комфортные условия для домашних питомцев.
Продумать максимально безопасный маршрут для выгула собаки в праздничные дни. Приобрести жетон с номером телефона хозяина или GPS маячок.
Установить елку в недоступном месте для животных месте. Отказаться от мишуры и стекла.
Не кормить едой со стола. Не наряжать в карнавальные костюмы. Обеспечить домашним животным укромное место на время празднования.