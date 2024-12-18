Как защитить домашних питомцев во время новогодних праздников

Животные могут слышать не только очень тихие звуки. По мнению экспертов, их восприимчивость больше, чем у человека, в десять раз. Особенность слухового аппарата собак позволяет различать не только тихие звуки, а даже те, которые не воспринимает ухо человека. Неожиданно громкие, да еще и продолжительные залпы салюта буквально бьют по ушам собак. Есть много случаев, когда, испугавшись новогодних фейерверков, собаки негативно реагируют на громкие звуки всю жизнь. Животное может запаниковать, потерять контроль и убежать в поисках укрытия. И это не зависит от породы, возраста, габаритов животного.