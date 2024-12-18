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Posted 18 декабря, 07:58

Published 18 декабря, 07:58

Modified 18 декабря, 09:23

Updated 18 декабря, 09:23

В Башкирии падают цены на автомобили

Иномарки рухнули на 11% в Башкирии

18 декабря 2024, 07:58
Фото: 1MI.

В Башкирии падают цены на автомобили

Средняя стоимость подержанных авто в Башкортостане за ноябрь 2024 года составила ₽1,27 млн — об этом портал «Авто.ру» сообщил Mkset в среду, 18 декабря.

За основу исследования брались машины с пробегом, но не старше 15 лет. В целом, показатель не изменился с октября 2024 года, однако снижение цен зафиксировали аналитики на отдельных моделях по сравнению с ноябрём 2023 года.

Так, Range Rover упал в цене до ₽7,72 млн (-11,4%), Lifan X60 — до ₽555 тыс. (-10,5%), а ЗАЗ Chance — до ₽227 тыс. (-9,4%). Некоторые авто, напротив, сильно набрали в цене. Например, Lada 2107 теперь в среднем стоит ₽242 тысячи, что дороже, чем в ноябре 2023, на 40,4%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на 60% вырос спрос на автомобили производства КНР.

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