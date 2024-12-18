Иномарки рухнули на 11% в Башкирии

Posted 18 декабря, 07:58
Published 18 декабря, 07:58
Modified 18 декабря, 09:23
Updated 18 декабря, 09:23
За основу исследования брались машины с пробегом, но не старше 15 лет. В целом, показатель не изменился с октября 2024 года, однако снижение цен зафиксировали аналитики на отдельных моделях по сравнению с ноябрём 2023 года.
Так, Range Rover упал в цене до ₽7,72 млн (-11,4%), Lifan X60 — до ₽555 тыс. (-10,5%), а ЗАЗ Chance — до ₽227 тыс. (-9,4%). Некоторые авто, напротив, сильно набрали в цене. Например, Lada 2107 теперь в среднем стоит ₽242 тысячи, что дороже, чем в ноябре 2023, на 40,4%.