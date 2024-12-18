ФОМС: Жителям новых регионов уже выдано более 3,5 млн полисов ОМС

В декабре этого года Правительство России утвердило новые правила финансирования системы ОМС для новых регионов на предстоящий год. В 2025 году жители этих регионов смогут продолжать получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в рамках основной программы ОМС. Общий объем финансирования, выделенный из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, составит более 58 миллиардов рублей.