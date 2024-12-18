ФОМС: Жителям новых регионов уже выдано более 3,5 млн полисов ОМС

Posted 18 декабря, 08:54
Published 18 декабря, 08:54
Modified 18 декабря, 08:56
Updated 18 декабря, 08:56
По его информации, с момента введения данной системы около 22 миллионов граждан России оформили полисы исключительно в цифровом формате. Об этом пишет newizv.ru.
Наличие полиса обязательного медицинского страхования обеспечивает жителям новых регионов доступ к бесплатной медицинской помощи высокого качества как по месту жительства, так и в любом другом субъекте, включая высокотехнологичную помощь в федеральных медицинских учреждениях.
Чтобы оформить полис ОМС, следует обратиться в территориальный фонд ОМС, в многофункциональный центр или подать заявку через портал «Госуслуги».
В декабре этого года Правительство России утвердило новые правила финансирования системы ОМС для новых регионов на предстоящий год. В 2025 году жители этих регионов смогут продолжать получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в рамках основной программы ОМС. Общий объем финансирования, выделенный из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, составит более 58 миллиардов рублей.