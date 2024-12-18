«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

Posted 18 декабря, 13:38
Published 18 декабря, 13:38
Modified 18 декабря, 13:39
Updated 18 декабря, 13:39
В числе законодательных инициатив партии в эту сессию — запрет взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО; наделение статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО; возможность жилищной регистрации бойцов СВО по доверенности; закон о внеочередном праве на обеспечение жильем военных, имеющих ребенка-инвалида. Это не полный перечень выдвинутых ЕР законов.
Как отметил Якушев, важной задачей партии была работа над федеральным бюджетом. По его словам, итоговый документ получился сбалансированным и соответствующим стратегическим приоритетам развития страны. По инициативе ЕР на реализацию народной программы партии заложили еще 161,7 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки, регионов, села, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей. Совокупный бюджет народной программы партии составил около 15 триллионов рублей.
Также, по словам Якушева, в осеннюю сессию ЕР внесла законопроекты о дополнительном отпуске родителям и супругам раненого участника СВО; о дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости.
Всего в эту сессию фракцией ЕР внесено 100 законопроектов, из них законами стали 87. В том числе принято 17 законов по поддержке участников СВО, внесенных по инициативе партии. Еще 12 находятся на рассмотрении. В следующем году предстоит не менее напряженная работа, подчеркнул секретарь генсовета ЕР.
Якушев рассказал, что на XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель ЕР Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу. В первую очередь это работа по поддержке ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших своих близких. По словам Якушева, глава государства обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых нацпроектов. Особый акцент сделан на участии партии в программе капитального ремонта школ, реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств и модернизации почтовых отделений, передает слова Якушева сайт партии ER.RU.