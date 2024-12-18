«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

Якушев рассказал, что на XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель ЕР Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу. В первую очередь это работа по поддержке ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших своих близких. По словам Якушева, глава государства обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых нацпроектов. Особый акцент сделан на участии партии в программе капитального ремонта школ, реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств и модернизации почтовых отделений, передает слова Якушева сайт партии ER.RU.