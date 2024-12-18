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Posted 18 декабря, 08:12

Published 18 декабря, 08:12

Modified 18 декабря, 08:12

Updated 18 декабря, 08:12

«Домклик»: Башкирия вошла в топ-10 в РФ по выданной за 2024 год ипотеке

«Домклик»: Башкирия вошла в топ-10 в РФ по выданной за 2024 год ипотеке

18 декабря 2024, 08:12
Фото: 1MI.
По итогам 2024 года ожидаемо на первом месте в рейтинге российских регионов по объему ипотечного кредитования оказалась Москва. Аналитики «Домклик» представили результаты исследования, в котором анализировались сделки по ипотеке, оформленные в текущем году в Сбербанке.

Несмотря на то, что данные не охватывают полный год, они четко демонстрируют: рынок ипотеки активно развивается именно в столице. В этом году общий объем выданных жилищных кредитов в Москве составил 240,3 миллиарда рублей, что эквивалентно 11,6% от всех ипотечных кредитов, выданных в России, сообщает newsnn.ru.

Второе место заняла Московская область с объемом в 191,2 миллиарда рублей, что составляет 9,2% от общего объема выданных кредитов в России. Санкт-Петербург находится на третьем месте с 119,8 миллиарда рублей и долей 5,8% от общего объема выданных кредитов по России.

Следующими в списке идут Краснодарский край (113 миллиардов рублей, 5,4%) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, 4,2%).

В десятку также вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и Приморский край, чьи доли варьируются от 3,7 до 2% от общего объема выдач по Российской Федерации, что в денежном эквиваленте составляет от 75,8 до 42,2 миллиарда рублей.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

По прогнозам, в этом году Сбербанк планирует выдать ипотечных кредитов на сумму 2,6 триллиона рублей по всей стране.

#Общество
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