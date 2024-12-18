«Домклик»: Башкирия вошла в топ-10 в РФ по выданной за 2024 год ипотеке

Posted 18 декабря, 08:12
Published 18 декабря, 08:12
Modified 18 декабря, 08:12
Updated 18 декабря, 08:12
Несмотря на то, что данные не охватывают полный год, они четко демонстрируют: рынок ипотеки активно развивается именно в столице. В этом году общий объем выданных жилищных кредитов в Москве составил 240,3 миллиарда рублей, что эквивалентно 11,6% от всех ипотечных кредитов, выданных в России, сообщает newsnn.ru.
Второе место заняла Московская область с объемом в 191,2 миллиарда рублей, что составляет 9,2% от общего объема выданных кредитов в России. Санкт-Петербург находится на третьем месте с 119,8 миллиарда рублей и долей 5,8% от общего объема выданных кредитов по России.
Следующими в списке идут Краснодарский край (113 миллиардов рублей, 5,4%) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, 4,2%).
В десятку также вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и Приморский край, чьи доли варьируются от 3,7 до 2% от общего объема выдач по Российской Федерации, что в денежном эквиваленте составляет от 75,8 до 42,2 миллиарда рублей.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
|
Регион
|
Объем выдачи в 2024 году, млрд руб
|
Доля от объема выдач по РФ, %
|
Москва
|
240,3
|
11,6%
|
Московская область
|
191,2
|
9,2%
|
Санкт-Петербург
|
119,8
|
5,8%
|
Краснодарский край
|
113,0
|
5,4%
|
Тюменская область
|
88,2
|
4,2%
|
Свердловская область
|
75,8
|
3,7%
|
Республика Башкортостан
|
75,0
|
3,6%
|
Республика Татарстан
|
64,6
|
3,1%
|
Ростовская область
|
54,0
|
2,6%
|
Приморский край
|
42,2
|
2,0%
По прогнозам, в этом году Сбербанк планирует выдать ипотечных кредитов на сумму 2,6 триллиона рублей по всей стране.