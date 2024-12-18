«Домклик»: Башкирия вошла в топ-10 в РФ по выданной за 2024 год ипотеке

Несмотря на то, что данные не охватывают полный год, они четко демонстрируют: рынок ипотеки активно развивается именно в столице. В этом году общий объем выданных жилищных кредитов в Москве составил 240,3 миллиарда рублей, что эквивалентно 11,6% от всех ипотечных кредитов, выданных в России, сообщает newsnn.ru.