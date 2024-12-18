Дом, который вас слушает: превращаем жилье в «умный дом»

Если светодиодная лента — слишком яркое решение, обратите внимание на умные лампочки. Их цена начинается от 1000 рублей, и они позволяют включать, выключать и менять яркость света с помощью смартфона. Также вы можете настроить умное пробуждение и засыпание, когда весь свет в доме будет имитировать рассвет или закат.