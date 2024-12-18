Дом, который вас слушает: превращаем жилье в «умный дом»

Posted 18 декабря, 11:05
Published 18 декабря, 11:05
Modified 18 декабря, 11:07
Updated 18 декабря, 11:07
Современные технологии давно перестали быть прерогативой фантастических фильмов. Умный дом, где все управляется голосом и работает без лишних усилий, становится реальностью даже для тех, кто не готов тратить миллионы. Простейшие гаджеты, которые доступны в российских магазинах, помогут превратить ваш дом в функциональное и стильное пространство.
— Создать умный дом своими руками — вполне реально, даже если ваш бюджет ограничен. Конечно, такие решения имеют свои нюансы, и не все устройства работают идеально. Но большинство пользователей сходятся во мнении, что удобство и комфорт стоят небольших вложений, — отмечает блогер Сергей Малозёмов.
Начнем с простого — умные светодиодные ленты. Они не только освещают помещение, но и создают атмосферу. Например, светодиодную ленту стоимостью 4600 рублей можно подключить к голосовому помощнику или управлять через мобильное приложение. Такая лента способна подстраиваться под музыку, менять цвета и создавать эффекты вроде «океана» или «романтического вечера».
Установить ленту можно самостоятельно за несколько минут, следуя понятным инструкциям. Настройка настолько проста, что с ней справится даже ребенок.
Если светодиодная лента — слишком яркое решение, обратите внимание на умные лампочки. Их цена начинается от 1000 рублей, и они позволяют включать, выключать и менять яркость света с помощью смартфона. Также вы можете настроить умное пробуждение и засыпание, когда весь свет в доме будет имитировать рассвет или закат.
— Однако важно учитывать, что при перебоях с электричеством такие лампы иногда включаются автоматически, — предупреждает блогер.
Обогреватели тоже можно сделать умными. Для этого понадобится специальная розетка за 1400 рублей. Она позволяет включать прибор через приложение или голосового помощника. Важно, чтобы обогреватель был настроен на включение при подаче электричества.
— Приезжая в холодное время года, достаточно заранее включить обогреватель с телефона, чтобы к вашему приезду в доме уже было тепло, — рассказал другой блогер, Павел Хмурчик на своем канале.
Для тех, кто хочет повысить безопасность, существует целый ряд бюджетных решений. Датчик открытия дверей и окон за 700 рублей сигнализирует о проникновении. Его можно связать с умными лампочками и колонкой, чтобы при срабатывании датчика включалась тревожная сигнализация или красный свет.
— Посторонние в доме? Музыка включается, свет начинает мигать, и злоумышленнику точно становится не по себе, — отмечают блогер KrishaKZ.
Автоматическая камера за 2000 рублей — еще одно полезное решение. Она сама следит за движением в помещении, передавая видео на смартфон владельца. Кроме того, через приложение можно передавать голосовые сообщения, что особенно удобно для общения с курьерами или соседями.
Выйдя за пределы дома, умные устройства тоже находят применение. Например, портативная колонка с влагозащитой и подсветкой — незаменимая вещь для пикника или прогулки.
Среди их особенностей: длительное время работы от аккумулятора, возможность подключения двух колонок для стереозвучания и функция Hands-free, позволяющая отвечать на звонки, не доставая телефон.
Для тех, кто хочет больше, можно рассмотреть смарт-выключатели. Они стоят около 1000 рублей за штуку и позволяют управлять светом как голосом, так и вручную. Это экономичный вариант по сравнению с умными лампочками.
Еще один интересный гаджет — Wi-Fi-реле за 850 рублей. С его помощью можно добавить «ум» кухонной вытяжке или кондиционеру. Команды отдаются голосом, что особенно удобно, когда ваши руки заняты готовкой.
А для управления техникой с инфракрасными пультами подойдет универсальный умный пульт за 1200 рублей. Он работает практически со всеми устройствами, включая телевизоры и кондиционеры.
— Можно обойтись и бюджетными гаджетами, главное — правильно их настроить, — комментирует Сергей.
Выбор за вами: от простых лампочек до комплексных систем безопасности. Главное — подходить к вопросу с умом и наслаждаться комфортом, который обеспечивают современные технологии.
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