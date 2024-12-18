Детей бойцов СВО кормят деньгами в Башкирии

Posted 18 декабря, 09:47
Published 18 декабря, 09:47
Modified 18 декабря, 10:02
Updated 18 декабря, 10:02
Депутаты и общественники за круглым столом обсудили темы питания в колледжах и школах Башкирии. Особое внимание уделили льготникам — детям участников СВО, сиротам, инвалидам, малоимущим. Оказалось, вместо горячих обедов ребята получают выплаты на банковскую карточку.
Депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров отметил, что идею с такими компенсациями стоит искоренить. Дело в том, что для льготников должно быть организовано здоровое питание в столовых, а подобные выплаты чаще всего тратятся на фастфуд и сухомятку, считает Ахмадинуров.
В ходе обсуждения участники круглого стола также обсудили, ценовую пропасть между городскими и сельскими колледжами. В сельских образовательных учреждениях студенты могут пообедать за ₽60-80, а городские учащиеся выкладывают в среднем по ₽200. Также депутаты займутся контролем меню в столовых, которое тоже сильно разниться: в одних колледжах можно отведать первое, второе и компот, а другие могут предложить только перекусы из пирожков.
Ранее Mkset рассказал, про рейды чиновников в школьные столовые.