Детей бойцов СВО кормят деньгами в Башкирии

В ходе обсуждения участники круглого стола также обсудили, ценовую пропасть между городскими и сельскими колледжами. В сельских образовательных учреждениях студенты могут пообедать за ₽60-80, а городские учащиеся выкладывают в среднем по ₽200. Также депутаты займутся контролем меню в столовых, которое тоже сильно разниться: в одних колледжах можно отведать первое, второе и компот, а другие могут предложить только перекусы из пирожков.