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Posted 18 декабря, 09:47

Published 18 декабря, 09:47

Modified 18 декабря, 10:02

Updated 18 декабря, 10:02

Детей-льготников не кормят в Башкортостане

Детей бойцов СВО кормят деньгами в Башкирии

18 декабря 2024, 09:47
Фото: mkset.ru.

Детей-льготников не кормят в Башкортостане

Комиссия Общественной палаты Башкортостана в среду, 18 декабря, выявила, что дети бойцов СВО остаются без горячих обедов в профессиональных учебных заведения.

Депутаты и общественники за круглым столом обсудили темы питания в колледжах и школах Башкирии. Особое внимание уделили льготникам — детям участников СВО, сиротам, инвалидам, малоимущим. Оказалось, вместо горячих обедов ребята получают выплаты на банковскую карточку.

Депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров отметил, что идею с такими компенсациями стоит искоренить. Дело в том, что для льготников должно быть организовано здоровое питание в столовых, а подобные выплаты чаще всего тратятся на фастфуд и сухомятку, считает Ахмадинуров.

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В ходе обсуждения участники круглого стола также обсудили, ценовую пропасть между городскими и сельскими колледжами. В сельских образовательных учреждениях студенты могут пообедать за ₽60-80, а городские учащиеся выкладывают в среднем по ₽200. Также депутаты займутся контролем меню в столовых, которое тоже сильно разниться: в одних колледжах можно отведать первое, второе и компот, а другие могут предложить только перекусы из пирожков.

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