Дед Мороз-альпинист появился в Уфе

Posted 18 декабря, 06:44
Published 18 декабря, 06:44
Modified 18 декабря, 09:37
Updated 18 декабря, 09:37
Каждый год жильцы дома по улице Таганайской собираются вместе, чтобы украсить общий подъезд к Новому году. Эта традиция существует уже несколько лет, и с каждым разом тематика оформления меняется. В 2024 году к привычным украшениям добавился необычный элемент — ползущий вверх Дед Мороз-альпинист. Он стал ярким акцентом в праздничном оформлении.
Вечером декор начинает светиться огнями, создавая атмосферу праздника и уюта.
Несмотря на то что последние два месяца для жителей ЖК «Сосны» были непростыми — отключение воды, перебои с электричеством и шумные гонщики — они нашли способ поднять себе настроение.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии задержали автолюбителей, устраивавших громкие и опасные манёвры под окнами ЖК «Сосны».