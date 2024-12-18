Дед Мороз-альпинист появился в Уфе

Каждый год жильцы дома по улице Таганайской собираются вместе, чтобы украсить общий подъезд к Новому году. Эта традиция существует уже несколько лет, и с каждым разом тематика оформления меняется. В 2024 году к привычным украшениям добавился необычный элемент — ползущий вверх Дед Мороз-альпинист. Он стал ярким акцентом в праздничном оформлении.