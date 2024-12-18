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Posted 18 декабря, 06:44

Published 18 декабря, 06:44

Modified 18 декабря, 09:37

Updated 18 декабря, 09:37

Дед Мороз-альпинист появился в Уфе

Дед Мороз-альпинист появился в Уфе

18 декабря 2024, 06:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
В Уфе жители ЖК «Сосны» решили порадовать себя и соседей оригинальным новогодним декором, сообщает в среду, 18 декабря, телеграмм-канал «Честный Репортаж».

Каждый год жильцы дома по улице Таганайской собираются вместе, чтобы украсить общий подъезд к Новому году. Эта традиция существует уже несколько лет, и с каждым разом тематика оформления меняется. В 2024 году к привычным украшениям добавился необычный элемент — ползущий вверх Дед Мороз-альпинист. Он стал ярким акцентом в праздничном оформлении.

Вечером декор начинает светиться огнями, создавая атмосферу праздника и уюта.

Несмотря на то что последние два месяца для жителей ЖК «Сосны» были непростыми — отключение воды, перебои с электричеством и шумные гонщики — они нашли способ поднять себе настроение.

Честный Репортаж

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии задержали автолюбителей, устраивавших громкие и опасные манёвры под окнами ЖК «Сосны».

На дерзких гонщиков нашли управу в Уфе
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