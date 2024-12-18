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Posted 18 декабря, 07:39

Published 18 декабря, 07:39

Modified 18 декабря, 09:30

Updated 18 декабря, 09:30

Центр пробации для бывших заключенных открыли в Уфе

Бывшим уголовникам помогут выйти в люди в Башкирии

18 декабря 2024, 07:39
Фото: 1MI.

Центр пробации для бывших заключенных открыли в Уфе

Республиканский центр готов принять бывших заключенных в Уфе почти на год между колонией и свободой, сообщили в правительстве Башкирии в среду, 18 декабря.

Новый соцобъект в Уфе — центр пробации для освободившихся из тюрьмы — поможет бывшим уголовникам подготовиться к выходу в мир после отсидки. В центре зэки, которым некуда пойти после освобождения, могут оставаться жить до 11 месяцев. Государство предоставит обратившимся бесплатных психологов, юристов, профориентологов, а также поможет найти жилье и работу.

Фото: https://t.me/lenaraivanova

Инициатива, по мнению чиновников Башкирии, стала большим шагом в работе уголовно-правовой системы. Именно такие центры помогут уголовникам зажить новой жизнью, не возвращаясь к криминалу. Напомним, Башкирия стала одним из пилотных 11 регионов, где открылся подобный восстановительный центр.

Ранее Mkset сообщил, как стрелок из Ишимбая попросился домой в зале суда, потому что в СИЗО плохо кормят.

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