Бывшим уголовникам помогут выйти в люди в Башкирии

Новый соцобъект в Уфе — центр пробации для освободившихся из тюрьмы — поможет бывшим уголовникам подготовиться к выходу в мир после отсидки. В центре зэки, которым некуда пойти после освобождения, могут оставаться жить до 11 месяцев. Государство предоставит обратившимся бесплатных психологов, юристов, профориентологов, а также поможет найти жилье и работу.