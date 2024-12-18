Бывшим уголовникам помогут выйти в люди в Башкирии

Posted 18 декабря, 07:39
Published 18 декабря, 07:39
Modified 18 декабря, 09:30
Updated 18 декабря, 09:30
Новый соцобъект в Уфе — центр пробации для освободившихся из тюрьмы — поможет бывшим уголовникам подготовиться к выходу в мир после отсидки. В центре зэки, которым некуда пойти после освобождения, могут оставаться жить до 11 месяцев. Государство предоставит обратившимся бесплатных психологов, юристов, профориентологов, а также поможет найти жилье и работу.
Инициатива, по мнению чиновников Башкирии, стала большим шагом в работе уголовно-правовой системы. Именно такие центры помогут уголовникам зажить новой жизнью, не возвращаясь к криминалу. Напомним, Башкирия стала одним из пилотных 11 регионов, где открылся подобный восстановительный центр.
Ранее Mkset сообщил, как стрелок из Ишимбая попросился домой в зале суда, потому что в СИЗО плохо кормят.