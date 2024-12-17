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Posted 17 декабря, 19:23

Published 17 декабря, 19:23

Modified 17 декабря, 22:43

Updated 17 декабря, 22:43

Зоопарк в Уфе займёт 4,2 га

Зоопарк в Уфе займёт 4,2 га

17 декабря 2024, 19:23
Фото: 1MI.
Мэрия башкирской столицы передала Горзеленхозу крупный участок в восточной части города — гласит изученный Mkset в среду, 18 декабря, документ за подписью сити-менеджера Ратмира Мавлиева.

В указе ведётся речь о территории площадью 4,2 га под разрешённый вид пользования «цирки и зверинцы». Участок расположен в квартале между проспектом Салавата Юлаева, Восточным выездом, улицей Менделеева и Сагита Агиша.

Хабиров откроет зоопарк в Уфе
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Этот участок будет использоваться уфимским Парком им. лесоводов Башкирии под расширение их зверинца. Напомним, саму рекреакционную зону, как сообщал Mkset, власти Уфы открыли в декабре 2024 года. Тогда же руководитель региона Радий Хабиров заявил о расширении существующего в парке зверинца. Видовое наполнение не уточнялось.

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