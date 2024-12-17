Зоопарк в Уфе займёт 4,2 га

Posted 17 декабря, 19:23
Published 17 декабря, 19:23
Modified 17 декабря, 22:43
Updated 17 декабря, 22:43
В указе ведётся речь о территории площадью 4,2 га под разрешённый вид пользования «цирки и зверинцы». Участок расположен в квартале между проспектом Салавата Юлаева, Восточным выездом, улицей Менделеева и Сагита Агиша.
Этот участок будет использоваться уфимским Парком им. лесоводов Башкирии под расширение их зверинца. Напомним, саму рекреакционную зону, как сообщал Mkset, власти Уфы открыли в декабре 2024 года. Тогда же руководитель региона Радий Хабиров заявил о расширении существующего в парке зверинца. Видовое наполнение не уточнялось.