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Posted 17 декабря, 09:43

Published 17 декабря, 09:43

Modified 17 декабря, 09:45

Updated 17 декабря, 09:45

Змея не простит ошибок: новогодний декор, который принесет счастье в 2025 году

Змея не простит ошибок: новогодний декор, который принесет счастье в 2025 году

17 декабря 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney. Змея не простит ошибок: новогодний декор, который принесет счастье в 2025 году
В преддверии Нового года каждому хочется не просто нарядить елку, но и задобрить символ наступающего года. Как выбрать правильные украшения и избежать ошибок? Расскажем, какие детали привлекут в ваш дом успех, а какие лучше оставить в стороне.

2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Этот мудрый и таинственный символ славится своей любовью к природным элементам и гармонии. Чтобы Змея принесла удачу, важно правильно подготовиться к празднику, начиная с главного атрибута — елки. Считается, что правильно подобранные украшения могут стать залогом благополучия в новом году.

Цвета и элементы, которые порадуют символ года

Зеленая Деревянная Змея особенно благосклонна к декору в натуральной палитре. При украшении елки стоит обратить внимание на такие оттенки, как:

  • зеленый — символизирует природу и рост;
  • коричневый — олицетворяет стабильность и землю;
  • золотой и серебряный — добавляют праздничного блеска и привлекают богатство.

Чтобы сделать наряд елки действительно уникальным, можно использовать деревянные игрушки. Например, фигурки змеек из резного дерева или металлические подвески. По словам дизайнеров, несколько таких украшений способны стать акцентами всей композиции.

Кроме того, не забудьте о природных деталях: шишках, орехах или сушеных цитрусах. Апельсиновые кружочки не только украсят вашу елку, но и наполнят дом приятным ароматом.

Какие украшения стоит избегать?

Символ 2025 года отличается ревностью. Специалисты рекомендуют отказаться от игрушек, изображающих других животных, чтобы не спровоцировать недовольство Змеи.

Также важно помнить, что Змея не любит открытый огонь. Свечи, бенгальские огни и фейерверки лучше заменить на безопасные гирлянды с теплым свечением.

— Избегайте украшений, которые могут вызвать ассоциацию с предшествующим символом — Драконом. Змея ценит тишину, спокойствие и природную эстетику, — советуют астрологи на сайте Ramble.
Какие украшения стоит избегать?Какие украшения стоит избегать?
Какие украшения стоит избегать?. Фото: Изображение Midjourney

Делаем натуральные украшения своими руками

Одним из трендов последних лет стали экологичные и бюджетные украшения. Отличный вариант — сушеные цитрусовые. Это не только красиво, но и очень просто.

Что понадобится:

  • апельсины или лимоны — от 80 ₽ за килограмм;
  • нож и бумажные полотенца;
  • духовка или дегидратор.

Фрукты нарезаются тонкими кружочками, их толщина не должна превышать 1 см. Лишняя влага удаляется с помощью бумажного полотенца. Затем кружочки раскладываются на противне, застеленном пергаментом, и отправляются в духовку.

Температура сушки — 80°C. Важно периодически проверять заготовки, чтобы избежать подгорания. Обычно на это уходит около 4-5 часов.

После остывания цитрусы готовы к использованию. Их можно прикрепить к веткам с помощью лент, шпагата или тонкой проволоки.

Украшения, которые сохранятся надолго

Тем, кто хочет вложиться в декор один раз, подойдут деревянные и металлические игрушки. Их можно приобрести на маркетплейсах или в магазинах декора. Цены на деревянные фигурки начинаются от 200 ₽ за штуку, а металлические подвески можно найти от 150 ₽.

Дизайнеры также предлагают использовать шишки, которые легко собрать во время прогулки в парке. Достаточно покрасить их золотой краской, чтобы придать праздничный вид.

Источник: Flowwow

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