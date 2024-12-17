Змея не простит ошибок: новогодний декор, который принесет счастье в 2025 году

Тем, кто хочет вложиться в декор один раз, подойдут деревянные и металлические игрушки. Их можно приобрести на маркетплейсах или в магазинах декора. Цены на деревянные фигурки начинаются от 200 ₽ за штуку, а металлические подвески можно найти от 150 ₽.