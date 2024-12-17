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Posted 17 декабря, 18:53

Published 17 декабря, 18:53

Modified 17 декабря, 19:11

Updated 17 декабря, 19:11

Вахмянинскую баню в Уфе не признали объектом наследия

Здание XIX века смогут снести в Уфе

17 декабря 2024, 18:53
Фото: Яндекс Карты.

Вахмянинскую баню в Уфе не признали объектом наследия

Госэкспертиза вынесла вердикт по постройке на Чернышевского, 121 в столице Башкирии — соответствующий документ во вторник, 17 декабря, опубликовали на общественное обсуждение.

Речь идёт о здании Вахмянинской бани. Её строительство начали ещё в первой половине XIX столетия, на рубеже веков она уже считалась одной из лучших в городе. Многие старожилы Уфы по сей день помнят, как в детстве посещали эту баню. В упадок она пришла в 60-70-х годах XX века, когда из-за проблем с конструктивными элементами постройка стала проседать и резко терять высоту.

Борьба за то, чтобы признать Вахмянинскую баню объектом культурного наследия, началась ещё в 1990-е годы, говорилось даже о планах по реставрации здания, однако дальше инициатив эта тема не продолжилась. В «нулевые» постройка ещё сохраняла прежний вид, однако постепенно приходила в запустение. К концу 2010-х годов от неё оставались лишь руины, а сегодня участок огорожен высоким забором — разглядеть уцелевшую часть строения достаточно сложно. Последними «посетителями» некогда известнейшей бани были бездомные, нашедшие там место для ночлежек и банкетов.

Тот факт, что постройку не успели вовремя включить в список объектов культурного наследия и защитить, пока та не оказалась практически разрушена, вызывал у горожан серьёзное недовольство.

Новый виток попытки включить здание в реестр объектов культурного наследия получили с подачи фирмы «ГОСТ-Стандарт». Компания отправила запрос в Государственную историко-культурную экспертизу, однако эксперты пришли к неутешительным выводам — Вахмянинская баня соответствующим критериям не отвечает.

Так, по мнению специалистов, объект не обладает ни архитектурно-эстетической, ни эмоционально-художественной, ни какой-либо другой ценностью, на основании которой баня могла бы наконец получить охрану.

Кроме того, эксперты указали на то, что объект не связан ни с какими важными событиями в истории Уфы.

— Планировочное решение объекта является несложным, типичным для общественных бань <…> По фотографиям 1940–1950 годов и начала 2000-х видно, что силуэтное решение и декоративное убранство фасадов исторического здания претерпели критические повреждения и утраты, — гласит заключение.

В самом деле, глядя на фотографии различных лет — даже последних двадцати — сложно поверить, что запечатлено на них одно и то же строение.

Когда-то Вахмянинская баня выглядела такКогда-то Вахмянинская баня выглядела так
Узнаёте очертания?Узнаёте очертания?
Теперь некогда известную баню укрывают от глаз посторонних высокий забор и ветви деревьев.Теперь некогда известную баню укрывают от глаз посторонних высокий забор и ветви деревьев.
Когда-то Вахмянинская баня выглядела так. Фото: Яндекс Панорама

Понять чиновников можно — когда подобные объекты не представляют коммерческого интереса, то есть в нём вряд-ли кто-то захочет размещать офисы, магазины и прочее, сохранить здание достаточно трудно. Мэрия попросту может отказаться тянуть на себе такие расходы. Вернее сказать, так власти города и сделали — по крайней мере, об этом говорил тогдашний глава уфимской администрации Ирек Ялалов.

— Опыт европейских городов показывает, что если памятник архитектуры не живет второй жизнью — то есть в нем нет офиса, нет ресторана, нет гостиницы — сохранить его невозможно, — гласит цитата политика из открытых источников.
Так выглядела Вахмянинская баня в середине XX векаТак выглядела Вахмянинская баня в середине XX века
Так выглядела Вахмянинская баня в середине XX века. Фото: История Уфы и Башкортостана / Vk

Хотя баня и оказалась так тепла сердцам уфимцев, выделить какие-либо выдающиеся художественные качества в архитектуре бани действительно сложно. Такого же мнения придерживаются и эксперты, забраковавшие возможность признания постройки объектом культурного наследия.

Большим вопросом является и то, есть ли ещё, что сохранять — у бани больше нет многих значительных элементов фасада, крыши, труб, деревянного потолочного покрытия и многих других элементов.

В интернете до сих пор можно найти споры горожан о судьбе объекта времён, когда тот уже превращался в руины.

— Сколько памятников разрушено из-за продажных чиновников.
— В чем историческая ценность этого здания? Красотой не блещет, смысловой исторической нагрузки не несёт. Ну было и было. Мылись люди. Есть гораздо интереснее здания, которые сносят.
— Баня была отличная теплая. Парную так грели что уши в трубочку сворачивались. Нет таких больше.

Отметим, что долгое время баня пребывала в списке выявленных объектов культурного наследия — это промежуточный статус перед полноценным признанием. Между тем теперь Вахмянинская баня может потерять и его. Об этом сообщила директор проектного центра регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина в интервью «Ъ-Уфа».

Таким образом, считает эксперт, это событие в долгосрочной перспективе значит только одно — служившую десятилетиями верой и правдой баню ждёт только снос. На его месте, возможно, однажды появится новый «человейник».

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