Здание XIX века смогут снести в Уфе

Борьба за то, чтобы признать Вахмянинскую баню объектом культурного наследия, началась ещё в 1990-е годы, говорилось даже о планах по реставрации здания, однако дальше инициатив эта тема не продолжилась. В «нулевые» постройка ещё сохраняла прежний вид, однако постепенно приходила в запустение. К концу 2010-х годов от неё оставались лишь руины, а сегодня участок огорожен высоким забором — разглядеть уцелевшую часть строения достаточно сложно. Последними «посетителями» некогда известнейшей бани были бездомные, нашедшие там место для ночлежек и банкетов.