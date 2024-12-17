Застройку пустыря оценили в ₽34 млрд

Mkset ранее рассказывал про застройку Атаевки, от которой местные жители не в восторге. На пока еще пустующей территории планируется возвести частные и многоквартирные дома, включая высотные здания, а также административные объекты, учреждения здравоохранения и образования, и банковские отделения. В новом жилом микрорайоне в Уфе также будет создан парк, построены торговый центр, магазины, рынок, гостиница, автозаправочная станция, кафе и рестораны, спортивный комплекс, развлекательные заведения, а также поля для гольфа или для верховой езды.