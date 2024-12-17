Застройку пустыря оценили в ₽34 млрд

Posted 17 декабря, 09:20
Published 17 декабря, 09:20
Modified 17 декабря, 09:23
Updated 17 декабря, 09:23
Стартовая цена контракта на комплексное развитие составляет ₽2 508 353. Аукцион касается обширного участка, расположенного рядом с деревней Атаевка, и его площадь составляет 1 миллион 226 тысяч квадратных метров. Инвестор вложит в застройку пустыря минимум ₽34 млрд. Победителя торгов на осваивание городской территории планируют определить в 2025 году. При заключении контракта застройщик получит огромный уфимский пустырь в аренду, сможет разработать проект межевания и планировки. Участок расположен на выезде из города в сторону аэропорта. Он примыкает к уже обжитой горожанами локации под Уфой.
Mkset ранее рассказывал про застройку Атаевки, от которой местные жители не в восторге. На пока еще пустующей территории планируется возвести частные и многоквартирные дома, включая высотные здания, а также административные объекты, учреждения здравоохранения и образования, и банковские отделения. В новом жилом микрорайоне в Уфе также будет создан парк, построены торговый центр, магазины, рынок, гостиница, автозаправочная станция, кафе и рестораны, спортивный комплекс, развлекательные заведения, а также поля для гольфа или для верховой езды.
На юго-восточной окраине Атаевки пока находятся только линии электропередач высокого напряжения и подземный газопровод. Территория, предназначенная для застройки, примыкает к жилым районам, озеру Бобровому, реке Уршак и дороге, ведущей в поселок Камышлинского мелькомбината.
Запланированный жилой комплекс будет находиться вблизи аэропорта Уфы. Местные жители выражают недовольство по поводу предстоящей комплексной застройки на площади 123 гектара рядом с деревней Атаевка. Они уверены, что их тихое местечко под Уфой превратится в новую «долину нищих» — шумный элитный коттеджный район.