mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 09:20

Published 17 декабря, 09:20

Modified 17 декабря, 09:23

Updated 17 декабря, 09:23

Инвестор вложит ₽34 млрд в Уфу

Застройку пустыря оценили в ₽34 млрд

17 декабря 2024, 09:20
Фото: mkset.ru.

Инвестор вложит ₽34 млрд в Уфу

В Уфе будет проведён аукцион на право заключения контракта по комплексному развитию земель под жилую застройку в Кировском районе, постановление об организации конкурса подписал во вторник, 17 декабря, мэр Ратмир Мавлиев.

Стартовая цена контракта на комплексное развитие составляет ₽2 508 353. Аукцион касается обширного участка, расположенного рядом с деревней Атаевка, и его площадь составляет 1 миллион 226 тысяч квадратных метров. Инвестор вложит в застройку пустыря минимум ₽34 млрд. Победителя торгов на осваивание городской территории планируют определить в 2025 году. При заключении контракта застройщик получит огромный уфимский пустырь в аренду, сможет разработать проект межевания и планировки. Участок расположен на выезде из города в сторону аэропорта. Он примыкает к уже обжитой горожанами локации под Уфой.

Mkset ранее рассказывал про застройку Атаевки, от которой местные жители не в восторге. На пока еще пустующей территории планируется возвести частные и многоквартирные дома, включая высотные здания, а также административные объекты, учреждения здравоохранения и образования, и банковские отделения. В новом жилом микрорайоне в Уфе также будет создан парк, построены торговый центр, магазины, рынок, гостиница, автозаправочная станция, кафе и рестораны, спортивный комплекс, развлекательные заведения, а также поля для гольфа или для верховой езды.

Под крылом самолета: все о новом гигантском районе в Уфе рядом с аэропортом
Узнать подробнее

На юго-восточной окраине Атаевки пока находятся только линии электропередач высокого напряжения и подземный газопровод. Территория, предназначенная для застройки, примыкает к жилым районам, озеру Бобровому, реке Уршак и дороге, ведущей в поселок Камышлинского мелькомбината.

Запланированный жилой комплекс будет находиться вблизи аэропорта Уфы. Местные жители выражают недовольство по поводу предстоящей комплексной застройки на площади 123 гектара рядом с деревней Атаевка. Они уверены, что их тихое местечко под Уфой превратится в новую «долину нищих» — шумный элитный коттеджный район.

Читайте также:
Труп школьницы нашли в БашкирииБассейн построят в парке «Патриот» в БашкирииУфимка спустила ₽1 млн на ремонт квартиры
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Застройка#Башкортостан#Инвестиции#Строительство#Аукцион#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Контракт#Микрорайон#Территория#Развитие#Городская среда#Жилая застройка#Пустырь#Агломерация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика