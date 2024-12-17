«Я жила в аду и должна спасти ребёнка»: Анна Седакова оплакивает Яниса Тимма

Отношения Яниса Тиммы и Анны Седоковой никогда не были легкими. Баскетболист оставил свою семью ради певицы, после чего их жизнь была полна конфликтов и примирений. Она старалась поддерживать его карьеру, в то время как он заботился о её сыне от предыдущих отношений. Пара официально развелась 9 декабря, а через восемь дней спортсмен был найден без признаков жизни.