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Posted 17 декабря, 12:02

Published 17 декабря, 12:02

Modified 17 декабря, 12:15

Updated 17 декабря, 12:15

«Я жила в аду и должна спасти ребёнка»: Анна Седакова оплакивает Яниса Тимма

«Я жила в аду и должна спасти ребёнка»: Анна Седакова оплакивает Яниса Тимма

17 декабря 2024, 12:02
Фото: gubdaily.ru.
Рыдающая Анна Седокова прокомментировала самоубийство Яниса Тиммы, с которым недавно развелась, пишет «Стар Хит» во вторник, 17 декабря.

Певица группы «ВИА Гра» Анна Седокова провела четыре года в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Недавно пара разошлась, и вскоре после этого спортсмен принял трагическое решение покончить с собой. Теперь пользователи соцсетей выражают соболезнования родным Тиммы, а также его бывшей жене Анне, которой сейчас очень тяжело. Исполнительница, отметившая вчера свое 42-летие, смогла найти в себе силы прокомментировать случившееся. Это она сделала на видео и в слезах.

— Пожалуйста, я очень вас прошу, у меня маленький ребенок… Он не должен ничего узнать. Вы даже не представляете, через что я прошла в последние годы… Я просто обязана защитить сына от этой информации. Если возможно, прошу вас, помогите мне… — со слезами на глазах обратилась она.
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Тело Яниса Тимма, бывшего игрока «Химок» и сборной Латвии, было найдено в хостеле в центре Москвы в ночь на вторник. Как сообщает ряд российских СМИ, 32-летний спортсмен трагически скончался. Тимма недавно пережил развод с Анной Седоковой, экс-солисткой группы «ВИА Гра», ради которой оставил свою карьеру в Европе.

— Его нашли в хостеле, рядом лежал телефон, на экране которого была фраза: «Позвоните Анне» и её номер», — цитирует свой источник Рен ТВ. — По предварительной информации, он покончил с собой после развода.

Ранее баскетболист делал депрессивные публикации в соцсетях и выкладывал печальные сторисы, в которых упоминал, что Седакова выбрала деньги вместо любви и что ему не хочется жить.

Отношения Яниса Тиммы и Анны Седоковой никогда не были легкими. Баскетболист оставил свою семью ради певицы, после чего их жизнь была полна конфликтов и примирений. Она старалась поддерживать его карьеру, в то время как он заботился о её сыне от предыдущих отношений. Пара официально развелась 9 декабря, а через восемь дней спортсмен был найден без признаков жизни.

Пока отсутствуют официальные комментарии от правоохранительных органов.

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