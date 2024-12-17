«Я жила в аду и должна спасти ребёнка»: Анна Седакова оплакивает Яниса Тимма

Posted 17 декабря, 12:02
Published 17 декабря, 12:02
Modified 17 декабря, 12:15
Updated 17 декабря, 12:15
Певица группы «ВИА Гра» Анна Седокова провела четыре года в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Недавно пара разошлась, и вскоре после этого спортсмен принял трагическое решение покончить с собой. Теперь пользователи соцсетей выражают соболезнования родным Тиммы, а также его бывшей жене Анне, которой сейчас очень тяжело. Исполнительница, отметившая вчера свое 42-летие, смогла найти в себе силы прокомментировать случившееся. Это она сделала на видео и в слезах.
— Пожалуйста, я очень вас прошу, у меня маленький ребенок… Он не должен ничего узнать. Вы даже не представляете, через что я прошла в последние годы… Я просто обязана защитить сына от этой информации. Если возможно, прошу вас, помогите мне… — со слезами на глазах обратилась она.
Тело Яниса Тимма, бывшего игрока «Химок» и сборной Латвии, было найдено в хостеле в центре Москвы в ночь на вторник. Как сообщает ряд российских СМИ, 32-летний спортсмен трагически скончался. Тимма недавно пережил развод с Анной Седоковой, экс-солисткой группы «ВИА Гра», ради которой оставил свою карьеру в Европе.
— Его нашли в хостеле, рядом лежал телефон, на экране которого была фраза: «Позвоните Анне» и её номер», — цитирует свой источник Рен ТВ. — По предварительной информации, он покончил с собой после развода.
Ранее баскетболист делал депрессивные публикации в соцсетях и выкладывал печальные сторисы, в которых упоминал, что Седакова выбрала деньги вместо любви и что ему не хочется жить.
Отношения Яниса Тиммы и Анны Седоковой никогда не были легкими. Баскетболист оставил свою семью ради певицы, после чего их жизнь была полна конфликтов и примирений. Она старалась поддерживать его карьеру, в то время как он заботился о её сыне от предыдущих отношений. Пара официально развелась 9 декабря, а через восемь дней спортсмен был найден без признаков жизни.
Пока отсутствуют официальные комментарии от правоохранительных органов.