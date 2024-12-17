Все трассы открыли после метели в Башкирии

Posted 17 декабря, 06:55
Published 17 декабря, 06:55
Modified 17 декабря, 10:05
Updated 17 декабря, 10:05
Как стало известно, 17 декабря 2024 года в Башкирии сняты временные ограничения на движение по важнейшим автодорогам. С 6:45 утра водители могут беспрепятственно передвигаться по федеральной трассе Р-240 «Уфа — Оренбург» на участках от 27 до 112 километра и с 112 до 281 километра.
Как ранее сообщал Mkset, 16 декабря погода в Республике Башкортостан резко ухудшилась: сильный ветер и метель значительно снизили видимость на дорогах, что вынудило власти ввести ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. По данным Минтранса Башкирии, за сутки для борьбы со стихией было задействовано более 560 единиц специальной техники — это включает 140 комбинированных дорожных машин.
Не обошлось и без инцидентов. Вечером 16 декабря в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что легковой автомобиль Lada XRAY застрял на автодороге Магнитогорск-Белорецк-Стерлитамак. На помощь водителю выехали пожарные из Верхнего Авзяна. Аналогичная ситуация произошла и с автомобилем «УАЗ» на трассе М-5 — здесь также не обошлось без помощи спасателей из Узытамака. Как известно, оба случая завершились благополучно, пострадавших не было.
Что же делать, если машина застряла в снегу? Спасатели рекомендуют прежде всего не паниковать.
— Попробуйте раскачать автомобиль — это может помочь освободить колёса. Очистите пространство вокруг них от снега и льда; если у вас есть лопата или другие подручные средства, прокопайте колею длиной хотя бы в метр. Чтобы улучшить сцепление колес с дорогой, подложите под них коврики, доски или ветки, — советуют специалисты.