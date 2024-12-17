Все трассы открыли после метели в Башкирии

Не обошлось и без инцидентов. Вечером 16 декабря в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что легковой автомобиль Lada XRAY застрял на автодороге Магнитогорск-Белорецк-Стерлитамак. На помощь водителю выехали пожарные из Верхнего Авзяна. Аналогичная ситуация произошла и с автомобилем «УАЗ» на трассе М-5 — здесь также не обошлось без помощи спасателей из Узытамака. Как известно, оба случая завершились благополучно, пострадавших не было.