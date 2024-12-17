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Posted 17 декабря, 06:55

Published 17 декабря, 06:55

Modified 17 декабря, 10:05

Updated 17 декабря, 10:05

Все трассы открыли после метели в Башкирии

Все трассы открыли после метели в Башкирии

17 декабря 2024, 06:55
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Вслед за улучшением погодных условий дороги Башкирии вновь стали доступны для движения, сообщает во вторник, 17 декабря, Госкомитет РБ по ЧС.

Как стало известно, 17 декабря 2024 года в Башкирии сняты временные ограничения на движение по важнейшим автодорогам. С 6:45 утра водители могут беспрепятственно передвигаться по федеральной трассе Р-240 «Уфа — Оренбург» на участках от 27 до 112 километра и с 112 до 281 километра.

Как ранее сообщал Mkset, 16 декабря погода в Республике Башкортостан резко ухудшилась: сильный ветер и метель значительно снизили видимость на дорогах, что вынудило власти ввести ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. По данным Минтранса Башкирии, за сутки для борьбы со стихией было задействовано более 560 единиц специальной техники — это включает 140 комбинированных дорожных машин.

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Не обошлось и без инцидентов. Вечером 16 декабря в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что легковой автомобиль Lada XRAY застрял на автодороге Магнитогорск-Белорецк-Стерлитамак. На помощь водителю выехали пожарные из Верхнего Авзяна. Аналогичная ситуация произошла и с автомобилем «УАЗ» на трассе М-5 — здесь также не обошлось без помощи спасателей из Узытамака. Как известно, оба случая завершились благополучно, пострадавших не было.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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Что же делать, если машина застряла в снегу? Спасатели рекомендуют прежде всего не паниковать.

— Попробуйте раскачать автомобиль — это может помочь освободить колёса. Очистите пространство вокруг них от снега и льда; если у вас есть лопата или другие подручные средства, прокопайте колею длиной хотя бы в метр. Чтобы улучшить сцепление колес с дорогой, подложите под них коврики, доски или ветки, — советуют специалисты.
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