«Водитель не выбрался»: автобус вылетел с дороги в Башкирии

Posted 17 декабря, 17:07
Published 17 декабря, 17:07
Modified 17 декабря, 19:06
Updated 17 декабря, 19:06
Инцидент случился на трассе Уфа — Оренбург. Автобус перевозил по заснеженной дороге 18 пассажиров, когда попал в занос и съехал в кювет. На кадрах можно увидеть, что по проезжей части «пробираться» транспортному средству приходилось через колею.
По данным ГАИ, среди пассажиров никто не пострадал, однако водитель покинуть автобус по какой-то причине самостоятельно не мог. Ему помогли сотрудники оперативных служб.