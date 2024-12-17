«Водитель не выбрался»: автобус вылетел с дороги в Башкирии

Инцидент случился на трассе Уфа — Оренбург. Автобус перевозил по заснеженной дороге 18 пассажиров, когда попал в занос и съехал в кювет. На кадрах можно увидеть, что по проезжей части «пробираться» транспортному средству приходилось через колею.