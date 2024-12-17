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Posted 17 декабря, 17:07

Published 17 декабря, 17:07

Modified 17 декабря, 19:06

Updated 17 декабря, 19:06

В Кумертау автобус съехал в кювет из-за метели

«Водитель не выбрался»: автобус вылетел с дороги в Башкирии

17 декабря 2024, 17:07
Фото: ГАИ РБ.

В Кумертау автобус съехал в кювет из-за метели

ДТП с участием общественного транспорта зарегистрировали вечером вторника, 17 декабря, под Кумертау — об этом сообщает ГАИ Башкортостана.

Инцидент случился на трассе Уфа — Оренбург. Автобус перевозил по заснеженной дороге 18 пассажиров, когда попал в занос и съехал в кювет. На кадрах можно увидеть, что по проезжей части «пробираться» транспортному средству приходилось через колею.

По данным ГАИ, среди пассажиров никто не пострадал, однако водитель покинуть автобус по какой-то причине самостоятельно не мог. Ему помогли сотрудники оперативных служб.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии водитель уснул посреди трассы и спровоцировал жуткое ДТП.

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