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Posted 17 декабря, 10:45

Published 17 декабря, 10:45

Modified 17 декабря, 10:50

Updated 17 декабря, 10:50

Водителя грузовика ударило током на работе в Башкирии

Водитель чудом не погиб на автомойке в Уфе

17 декабря 2024, 10:45
Фото: 1MI.

Водителя грузовика ударило током на работе в Башкирии

Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай, который мог привести к смерти водителя грузовика, сообщили в ведомстве во вторник, 17 декабря.

Как сообщили в ведомстве, 39-летний водитель большегруза, работающий на заводе «Ремстройдормаш», принадлежащему «Башкиравтодору», отправился на мойку. При заезде мужчина начал поднимать кузов, задев электропровода. Электролинии оборвались и ударили работника током. Мужчина с тяжелыми ожогами борется за жизнь в больнице №18 Уфы.

Гострудинспеция начала расследование, чтобы узнать обстоятельства и причины случившегося. Ранее Mkset сообщил, что Гострудинспекция Башкирии вмешалась в скандал с невыплатами зарплат, который дошел до Путина.

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