Водитель чудом не погиб на автомойке в Уфе

Posted 17 декабря, 10:45
Published 17 декабря, 10:45
Modified 17 декабря, 10:50
Updated 17 декабря, 10:50
Как сообщили в ведомстве, 39-летний водитель большегруза, работающий на заводе «Ремстройдормаш», принадлежащему «Башкиравтодору», отправился на мойку. При заезде мужчина начал поднимать кузов, задев электропровода. Электролинии оборвались и ударили работника током. Мужчина с тяжелыми ожогами борется за жизнь в больнице №18 Уфы.
Гострудинспеция начала расследование, чтобы узнать обстоятельства и причины случившегося. Ранее Mkset сообщил, что Гострудинспекция Башкирии вмешалась в скандал с невыплатами зарплат, который дошел до Путина.