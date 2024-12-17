Водитель чудом не погиб на автомойке в Уфе

Как сообщили в ведомстве, 39-летний водитель большегруза, работающий на заводе «Ремстройдормаш», принадлежащему «Башкиравтодору», отправился на мойку. При заезде мужчина начал поднимать кузов, задев электропровода. Электролинии оборвались и ударили работника током. Мужчина с тяжелыми ожогами борется за жизнь в больнице №18 Уфы.