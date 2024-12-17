Владимир Ефимов рассказал о реорганизации территории Даниловского района

Posted 17 декабря, 19:44
Published 17 декабря, 19:44
Modified 17 декабря, 19:44
Updated 17 декабря, 19:44
По словам Владимира Ефимова, заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству, площадка размером 0,83 гектара, расположенная рядом с Москвой-рекой и улицей Мустая Карима, будет подвергнута редевелопменту в рамках программы КРТ. Предусматривается создание современного жилого комплекса, общая сумма инвестиций составит 7,34 млрд рублей, а ожидаемая годовая прибыль для городского бюджета — 41,05 млн рублей. В ходе реализации этого проекта в Даниловском районе появится около 80 новых рабочих мест, информирует mos.ru.
Участок расположен в непосредственной близости к станции метро «Технопарк» и проспекту Андропова.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в рамках проекта планируется строительство 21,58 тысячи квадратных метров жилой площади. Первые этажи жилого комплекса займут магазины, кафе и сервисы бытового обслуживания. Также запланированы зеленые зоны, пешеходные дорожки и спортивные площадки.
Программа КРТ способствует формированию многофункциональных городских кварталов на месте заброшенных промышленных зон и включает проектирование новых дорог и инфраструктуры.
На данный момент по инициативе мэра Сергея Собянина в Москве реализуется 236 проектов КРТ на территории более 3,1 тысячи гектаров.