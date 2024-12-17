Владимир Ефимов рассказал о реорганизации территории Даниловского района

По словам Владимира Ефимова, заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству, площадка размером 0,83 гектара, расположенная рядом с Москвой-рекой и улицей Мустая Карима, будет подвергнута редевелопменту в рамках программы КРТ. Предусматривается создание современного жилого комплекса, общая сумма инвестиций составит 7,34 млрд рублей, а ожидаемая годовая прибыль для городского бюджета — 41,05 млн рублей. В ходе реализации этого проекта в Даниловском районе появится около 80 новых рабочих мест, информирует mos.ru.