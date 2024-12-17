Уфимцев разоряют огурцы и картошка

Posted 17 декабря, 09:29
Published 17 декабря, 09:29
Modified 17 декабря, 09:41
Updated 17 декабря, 09:41
В ноябре 2024 года индекс потребительских цен в Башкирии по сравнению с октябрем 2024 года составил 101,5%, что немного выше общероссийского показателя инфляции в 101,4%. Но это лишь общие цифры. Если взглянуть глубже можно увидеть, что именно «поднимает» стоимость жизни уфимцев. На первом месте в списке «разорителей» оказались овощи — огурцы и картошка. Цены на продукты взлетели до «небес»: картофель подорожал на 29,8%, а свежие огурцы — на целых 51,3%.
Свежие помидоры тоже не отстают, подорожав на 22,7%. А вот морковь, свекла и капуста прибавили в цене от 5,6% до 26,7%. Даже привычные продукты, такие как лук и хлеб, не остались в стороне от ценового роста — хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 2,7%. Однако не все так «плохо»: некоторые товары все же подешевели. Например, сахар снизился в цене на 2%, а кофе и чай стали доступнее на 0,6% до 1,4%.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии в начале 2024 года килограмм картошки стоил всего 23,09 рубля, то к декабрю его цена взлетела до 44,66 рублей, увеличение составило более 93%.