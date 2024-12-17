Уфимцев разоряют огурцы и картошка

Свежие помидоры тоже не отстают, подорожав на 22,7%. А вот морковь, свекла и капуста прибавили в цене от 5,6% до 26,7%. Даже привычные продукты, такие как лук и хлеб, не остались в стороне от ценового роста — хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 2,7%. Однако не все так «плохо»: некоторые товары все же подешевели. Например, сахар снизился в цене на 2%, а кофе и чай стали доступнее на 0,6% до 1,4%.