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Posted 17 декабря, 09:29

Published 17 декабря, 09:29

Modified 17 декабря, 09:41

Updated 17 декабря, 09:41

Цены на продукты резко выросли в Башкортостане

Уфимцев разоряют огурцы и картошка

17 декабря 2024, 09:29
Фото: 1MI.

Цены на продукты резко выросли в Башкортостане

Жители региона столкнулись с резким ростом цен на привычные продукты, сообщает во вторник, 17 декабря, статистика Башстата.

В ноябре 2024 года индекс потребительских цен в Башкирии по сравнению с октябрем 2024 года составил 101,5%, что немного выше общероссийского показателя инфляции в 101,4%. Но это лишь общие цифры. Если взглянуть глубже можно увидеть, что именно «поднимает» стоимость жизни уфимцев. На первом месте в списке «разорителей» оказались овощи — огурцы и картошка. Цены на продукты взлетели до «небес»: картофель подорожал на 29,8%, а свежие огурцы — на целых 51,3%.

Свежие помидоры тоже не отстают, подорожав на 22,7%. А вот морковь, свекла и капуста прибавили в цене от 5,6% до 26,7%. Даже привычные продукты, такие как лук и хлеб, не остались в стороне от ценового роста — хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 2,7%. Однако не все так «плохо»: некоторые товары все же подешевели. Например, сахар снизился в цене на 2%, а кофе и чай стали доступнее на 0,6% до 1,4%.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии в начале 2024 года килограмм картошки стоил всего 23,09 рубля, то к декабрю его цена взлетела до 44,66 рублей, увеличение составило более 93%.

Винегрет разоряет кошельки уфимцев
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