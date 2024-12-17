Депутата-бойца СВО арестовали за взятку в ₽10,2 млн в Башкирии

Posted 17 декабря, 06:00
Published 17 декабря, 06:00
Modified 17 декабря, 10:16
Updated 17 декабря, 10:16
Генеральный директор юридической фирмы и депутат якобы оказались замешаны в схеме, где за 10 миллионов рублей предлагалось «решить» уголовные проблемы одной из жительниц Уфы.
— Директор юридической фирмы предложил бывшему адвокату, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, способ избежать уголовной ответственности, — комментирует Следком России по РБ.
По версии следствия, депутат Алексей Локотченко предложил женщине заключить фиктивный контракт о службе в добровольческом формировании Минобороны РФ. Это должно было стать основанием для прекращения уголовного преследования против нее. В качестве посредника он привлек своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» из «Дикой дивизии Донбасса». Тот был задержан с поличным при получении первой части взятки — 5 миллионов рублей.
Следственные органы не оставили без внимания эту ситуацию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ задержали как депутата, так и его подчиненного. Оба теперь находятся под следствием.
— На основании материалов УФСБ региональным следственным комитетом в отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Аналогичное дело возбуждено в отношении его подчиненного, — комментируют в пресс-службе УФСБ России по РБ.
Константин Толкачев прокомментировал арест молодого депутата. Спикер парламента призвал общественность воздержаться от спекуляций и дождаться результатов расследования.
— Закон не предусматривает лишение депутатского статуса до вынесения судебного решения. Прекращение полномочий возможно только по инициативе самого депутата. Если Алексей Юрьевич решит подать заявление, то его рассмотрят депутаты. Напомню, что депутат предыдущего созыва Дмитрий Чувилин, находясь под следствием, сохранял свой статус до окончания срока полномочий, — комментирует Председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.
Сам Локотченко перед арестом назвал все происходящее грязной инсинуацией.