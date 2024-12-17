Депутата-бойца СВО арестовали за взятку в ₽10,2 млн в Башкирии

По версии следствия, депутат Алексей Локотченко предложил женщине заключить фиктивный контракт о службе в добровольческом формировании Минобороны РФ. Это должно было стать основанием для прекращения уголовного преследования против нее. В качестве посредника он привлек своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» из «Дикой дивизии Донбасса». Тот был задержан с поличным при получении первой части взятки — 5 миллионов рублей.