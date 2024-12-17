Уфимский бизнес озолотится на снеге

Posted 17 декабря, 09:11
Published 17 декабря, 09:11
Modified 17 декабря, 09:44
Updated 17 декабря, 09:44
Уфимский градоначальник поделился успехами новой снегоплавильной установки за ₽135 млн на улице Сагита Агиша. Подобные зимние топки стоит построить в каждом районе Уфы, считает Мавлиев.
Почти 15 лет вопрос снегоплавилен в Уфе обходили стороной, однако теперь Мавлиев, кажется, собрался серьезно заняться вопросом топки снега. Мэр также отметил, что для уборки последствий активных снегопадов администрация города будет арендовать технику у частников.
Выходит, зимний сезон обещает быть не только заснеженным, но и прибыльным для снегоуборочного бизнеса: МинЖКХ, например, уже получило нагоняй от главы Башкирии Радия Хабирова за слабенькую уборку городских улиц, а судя по прогнозом синоптиков, настоящий снег ещё даже не пришел в Башкирию. «Снежным» бизнесменам явно стоит начать готовить технику и повышенный прайс для администрации Уфы.