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Posted 17 декабря, 09:11

Published 17 декабря, 09:11

Modified 17 декабря, 09:44

Updated 17 декабря, 09:44

Мэрия Уфы привлечет частников к уборке снега

Уфимский бизнес озолотится на снеге

17 декабря 2024, 09:11
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.

Мэрия Уфы привлечет частников к уборке снега

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил во вторник, 17 декабря, продвигать строительство снегоплавильных установок и привлекать к уборке города бизнес.

Уфимский градоначальник поделился успехами новой снегоплавильной установки за ₽135 млн на улице Сагита Агиша. Подобные зимние топки стоит построить в каждом районе Уфы, считает Мавлиев.

Фото: tg/Ратмир Мавлиев

Почти 15 лет вопрос снегоплавилен в Уфе обходили стороной, однако теперь Мавлиев, кажется, собрался серьезно заняться вопросом топки снега. Мэр также отметил, что для уборки последствий активных снегопадов администрация города будет арендовать технику у частников.

Выходит, зимний сезон обещает быть не только заснеженным, но и прибыльным для снегоуборочного бизнеса: МинЖКХ, например, уже получило нагоняй от главы Башкирии Радия Хабирова за слабенькую уборку городских улиц, а судя по прогнозом синоптиков, настоящий снег ещё даже не пришел в Башкирию. «Снежным» бизнесменам явно стоит начать готовить технику и повышенный прайс для администрации Уфы.

Город завалило месячной нормой снега
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