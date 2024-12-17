Уфимский бизнес озолотится на снеге

Выходит, зимний сезон обещает быть не только заснеженным, но и прибыльным для снегоуборочного бизнеса: МинЖКХ, например, уже получило нагоняй от главы Башкирии Радия Хабирова за слабенькую уборку городских улиц, а судя по прогнозом синоптиков, настоящий снег ещё даже не пришел в Башкирию. «Снежным» бизнесменам явно стоит начать готовить технику и повышенный прайс для администрации Уфы.