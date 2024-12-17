Уфимская высотка превратилась в парилку

Posted 17 декабря, 07:09
Published 17 декабря, 07:09
Modified 17 декабря, 10:03
Updated 17 декабря, 10:03
Как рассказали жители дома на улице Российской в Уфе, несколько дней им приходилось мерзнуть из-за еле теплых батарей в доме. Их молитвы, видимо, были услышаны, однако не совсем так, как планировалось — поздно ночью жильцы услышали льющуюся по лестнице воду. Выходя в подъезд, хозяева квартир попадали в настоящую парилку:
На снятых жильцами кадрах видно, как весь подъезд охватил плотный горячий пар. Однако импровизированная парилка в доме просуществовала недолго — прорванную трубу нашли и спилили.
Теперь жителям стоит запасаться сертификатами в настоящую баню и терпением для ожидания починки труб коммунальщиками. Горячей воды в доме пока нет.
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