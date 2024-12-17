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Posted 17 декабря, 07:09

Published 17 декабря, 07:09

Modified 17 декабря, 10:03

Updated 17 декабря, 10:03

В уфимской многоэтажке прорвало трубу

Уфимская высотка превратилась в парилку

17 декабря 2024, 07:09

В уфимской многоэтажке прорвало трубу

Жители одной из высоток Уфы могут попасть в баню, не выходя из дома — из-за прорванной трубы подъезд дома стал похож на парилку, поделились жители дома в соцсетях во вторник, 17 декабря.

Как рассказали жители дома на улице Российской в Уфе, несколько дней им приходилось мерзнуть из-за еле теплых батарей в доме. Их молитвы, видимо, были услышаны, однако не совсем так, как планировалось — поздно ночью жильцы услышали льющуюся по лестнице воду. Выходя в подъезд, хозяева квартир попадали в настоящую парилку:

Фото: tg/Mash Batash

На снятых жильцами кадрах видно, как весь подъезд охватил плотный горячий пар. Однако импровизированная парилка в доме просуществовала недолго — прорванную трубу нашли и спилили.

Теперь жителям стоит запасаться сертификатами в настоящую баню и терпением для ожидания починки труб коммунальщиками. Горячей воды в доме пока нет.

Ранее Mkset рассказал, как ночевка в бане закончилась трагедией в Башкирии.

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