Уфимская высотка превратилась в парилку

Как рассказали жители дома на улице Российской в Уфе, несколько дней им приходилось мерзнуть из-за еле теплых батарей в доме. Их молитвы, видимо, были услышаны, однако не совсем так, как планировалось — поздно ночью жильцы услышали льющуюся по лестнице воду. Выходя в подъезд, хозяева квартир попадали в настоящую парилку: