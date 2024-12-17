Уфимка спустила ₽1 млн на ремонт квартиры

Оказалось, что выигрыш практически не повлиял на ее жизнь. Полученные средства Дарья потратила достаточно банально — на ремонт своей квартиры. Оформляя выигрыш в лотерейном центре «Столото» в Москве, Дарья призналась, что на тот момент у нее не было четких планов по использованию призовой суммы. Однако после получения денег в установленный законодательством срок, она приняла решение инвестировать их в обновление своего жилья.