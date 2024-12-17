Уфимка спустила ₽1 млн на ремонт квартиры

Posted 17 декабря, 07:56
Published 17 декабря, 07:56
Modified 17 декабря, 07:58
Updated 17 декабря, 07:58
Одной из удачливых обладательниц призов новогоднего розыгрыша «Русского лото» 2024 года из Башкортостана стала Дарья Аносова, которая возглавляет отдел продаж в автосалоне. Как живет победительница из Башкортостана, выигравшая ₽1 млн в прошлогоднем новогоднем розыгрыше, рассказали в компании «Столото».
Оказалось, что выигрыш практически не повлиял на ее жизнь. Полученные средства Дарья потратила достаточно банально — на ремонт своей квартиры. Оформляя выигрыш в лотерейном центре «Столото» в Москве, Дарья призналась, что на тот момент у нее не было четких планов по использованию призовой суммы. Однако после получения денег в установленный законодательством срок, она приняла решение инвестировать их в обновление своего жилья.
Как заядлый игрок в азартные игры, Дарья уверена, что «казино» снова останется в проигрыше. Девушка уверена, что схватила синюю птицу лотерейного счастья за хвост — она намерена снова и снова тратить деньги на лотерейные билеты, надеясь на выигрыш в розыгрыше.
Ранее Mkset сообщал о том, что организаторы лотереи не могут найти выигравшего у них ₽1 млн жителя Башкирии.