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Posted 17 декабря, 07:56

Published 17 декабря, 07:56

Modified 17 декабря, 07:58

Updated 17 декабря, 07:58

Уфимка спустила ₽1 млн на ремонт квартиры

Уфимка спустила ₽1 млн на ремонт квартиры

17 декабря 2024, 07:56
Фото: пресс-служба «Столото».
Огромные деньги свалились на девушку совершенно случайно — жительница Уфы выиграла значительную сумму в лотерею, сообщает во вторник, 17 декабря, пресс-служба «Столото».

Одной из удачливых обладательниц призов новогоднего розыгрыша «Русского лото» 2024 года из Башкортостана стала Дарья Аносова, которая возглавляет отдел продаж в автосалоне. Как живет победительница из Башкортостана, выигравшая ₽1 млн в прошлогоднем новогоднем розыгрыше, рассказали в компании «Столото».

Оказалось, что выигрыш практически не повлиял на ее жизнь. Полученные средства Дарья потратила достаточно банально — на ремонт своей квартиры. Оформляя выигрыш в лотерейном центре «Столото» в Москве, Дарья призналась, что на тот момент у нее не было четких планов по использованию призовой суммы. Однако после получения денег в установленный законодательством срок, она приняла решение инвестировать их в обновление своего жилья.

Как заядлый игрок в азартные игры, Дарья уверена, что «казино» снова останется в проигрыше. Девушка уверена, что схватила синюю птицу лотерейного счастья за хвост — она намерена снова и снова тратить деньги на лотерейные билеты, надеясь на выигрыш в розыгрыше.

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Ранее Mkset сообщал о том, что организаторы лотереи не могут найти выигравшего у них ₽1 млн жителя Башкирии.

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