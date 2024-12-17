Уфимка просит спасти незаконно осуждённого отца четверых детей

Алина Гареева и адвокат Литвинов Е.Е. неоднократно обращались с заявлениями о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет и Генпрокуратуру, однако заявления спускаются вниз. К тем же исполнителям. По словам Алины есть основания и вновь открывшиеся обстоятельства для того чтобы оправдать ее мужа. Для этого необходимо вновь возбудить производство.