Уфимка просит спасти незаконно осуждённого отца четверых детей

Posted 17 декабря, 09:47
Published 17 декабря, 09:47
Modified 17 декабря, 12:05
Updated 17 декабря, 12:05
— В 2018 году мой муж Виль Гареев был признан виновным в убийстве, которого не совершал. Ему назначено 19 лет лишения свободы, — пишет в своем обращении супруга Виля — Алина Гареева.
По словам девушки, обвинение было сфабрикованным, и при первом рассмотрении присяжные в Верховном суде Башкирии полностью оправдали ее мужа. Но после вердикт был отменен по надуманным причинам из-за усилий прокуроров.
Гареев Виль Кимович — житель Уфы, ранее не судимый. В мае 2018 года Верховный суд РБ признал виновным в совершении убийства двоих лиц в деревне Асканыш Иглинского района Виля Гареева. По мнению суда он поджег дачный дом с целью убийства своих соседей, прежде совершив кражу пива из дачи. Ранее в этот день Гареев избил жителя деревни и угнал его автомобиль. Но позже вернул на место.
Однако избиение соседа и угон его авто никак не относится к основному обвинению. Заявляет Алина Гареева.
— Но на самом деле поджога не было, и это было доказано защитой в суде. Источник возгорания был внутри дома. Погибшие были в этот деньги сильно пьяны. Видимо, по этой причине допустили пожар. При новом рассмотрении уже другими присяжными Виль был опять оправдан. Настолько слабым было обвинение, — утверждает Алина.
Дело дважды рассматривалось Верховный судом Республики, и поочередно Гареев оправдывался присяжными заседателями в поджоге дома и убийстве соседей. Он был оправдан по всем другим эпизодам обвинения.
Обвинение в поджоге основано исключительно на показаниях местного жителя. При проверке оказались неправдоподобными. Свидетель в суде под давлением улик признался в оговоре из-за давления следователей.
— Людей не обмануть фальшивыми доказательства они оправдали Виля, — говорит Алина.
В третий раз дело рассматривалось в Стерлитамаке.
Присяжные — жители Стерлитамака. Несмотря на то, что дело подсудно суду субъекта. Соответственно, присяжные должны быть не из одного города.
Но это не стало поводом для отмены приговора. Апелляция, кассация его не отменили.
— Этот состав присяжных вопреки всем фактам признал моего мужа, абсолютно невиновного человека, виновным и отправили в колонию на 19 лет, — говорит Алина Гареева.
Седьмой год Виль Гареев отбывает наказание.
Уже после приговора стало известно, что секретарь судьи дружила со старшиной присяжных. Данный факт был доказан в апелляции. Что является основанием для отмены приговора. Добиться этого пока не удалось.
Алина Гареева и адвокат Литвинов Е.Е. неоднократно обращались с заявлениями о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет и Генпрокуратуру, однако заявления спускаются вниз. К тем же исполнителям. По словам Алины есть основания и вновь открывшиеся обстоятельства для того чтобы оправдать ее мужа. Для этого необходимо вновь возбудить производство.
Это возможно лишь по указанию руководства федеральных ведомств — генерального прокурора и главы Следственного комитета.
—То, что произошло с моим мужем и моей семьей, может случиться с любым. Так устроена наша судебная система. Однако Генеральная прокуратура и Следственный комитет не реагируют на обстоятельства, которые выяснились уже после вынесения приговора, — говорит Алина Гареева.
Алина из Уфы вынуждена обратиться к председателю СК Бастрыкину и Генеральному Прокурору РФ Краснову с просьбой возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам, а также наказать виновных в связи с вынесением незаконного вердикта.