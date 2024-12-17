Уфимка потребовала за уродство ₽20 млн

В Уфе продолжает набирать обороты скандал вокруг косметолога Лии М., в котором уже разбираются правоохранительные органы. Напомним, что клиентка женщины заявила, что после ряда процедур в клинике подозреваемой, она столкнулась с серьезными проблемами с лицом и психологической травмой.