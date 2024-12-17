Уфимка потребовала за уродство ₽20 млн

Posted 17 декабря, 05:00
Published 17 декабря, 05:00
Modified 17 декабря, 07:48
Updated 17 декабря, 07:48
В Уфе продолжает набирать обороты скандал вокруг косметолога Лии М., в котором уже разбираются правоохранительные органы. Напомним, что клиентка женщины заявила, что после ряда процедур в клинике подозреваемой, она столкнулась с серьезными проблемами с лицом и психологической травмой.
По мнению следствия, косметолог — бывшая любовница звезды Уфы — работала без лицензии и нанесла тяжкий вред здоровью своей пациентки. Правоохранители даже просили отправить женщину под стражу, однако суд запрос не одобрил.
Косметолог впервые с начала резонансного дела нарушила избранную тактику молчания. Лия заявила, что дело против нее «сфабриковали». Якобы следователи даже не выслушали косметолога, быстро изменив ее статус свидетеля на обвиняемую.
— После моих процедур прошел год (где клиентка была, что могло случиться за год — я не знаю), когда она объявилась со шрамом на лице с претензионным письмом на 20 млн рублей. Мой ответ — я ни в коем случае не имею отношения к шраму на ее лице и сочувствую ей. Пусть Бог вразумит ее и даст сил, — пишет косметолог в личном блоге.
Примечательно, что свою деятельность Лия не приостановила: после комментариев по поводу ситуации с изуродованной пациенткой, женщина поспешила выложить позитивные отзывы и окошки для записи на процедуру.
Есть ли желающие попасть на прием к горе-косметологу — неизвестно, однако правоохранители продолжают расследование дела о страшной красоте.