Уфа стала центром феминизма

Пока сомнительный по мнению некоторых запрет не был отменён, с ним успела прокатиться череда скандалов и судебных разбирательств. Так, в 2009 году студентка одного из вузов Санкт-Петербурга, как пишет «Интерфакс», пыталась оспорить запрет аж через Верховный суд РФ. Как несложно догадаться, разбирательства ни к чему не привели — служители Фемиды жалобу забраковали и вновь подтвердили, что профессия машиниста для женщин является слишком вредной.