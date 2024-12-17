Уфа стала центром феминизма

Posted 17 декабря, 20:07
Published 17 декабря, 20:07
Modified 17 декабря, 22:40
Updated 17 декабря, 22:40
Учебный центр «Российских железных дорог» в Уфе впервые выпустил женщин-помощников машиниста локомотива. Всего в группе обучался 21 человек — среди них оказались и две девушки.
Ранее слушателями на курсе по подготовке кадров этой профессии были исключительно мужчины. Внезапное изменение в гендерном составе учебных групп — событие действительно историческое для Куйбышевской железной дороги.
Дело в том, что помощницами машиниста девушкам удаётся стать редко, да и сама профессия едва ли пользуется популярностью у девушек. Ведь управление поездом и вовсе до поры до времени женщинам было запрещено — перечень профессий, на которых нельзя трудиться прекрасной половине человечества, Минтруд России сократил только в 2021 году.
Впрочем, как рассказали Mkset в РЖД, именно машинистом одна из выпускниц и желает стать в дальнейшем, повысив свою квалификацию.
Удалось нам узнать и некоторые подробности программы обучения в центре Куйбышевской железной дороги.
— Они прошли предварительный отбор и в течение двух месяцев изучали правила технической эксплуатации железных дорог и устройство электровозов и тепловозов, отрабатывали навыки вождения поездов на специальных тренажерах, имитирующих кабину локомотива, — поделилась пресс-служба компании.
Квалификационный экзамен девушки сдавали тот же, что и их сокурсники-мужчины. Послаблений никаких не давали.
Перечень работ, на которые запрещено принимать женщин, был в России утверждён ещё в 2000 году. Женщины больше не могли получать «вредную» квалификацию машиниста поезда под предлогом защиты репродуктивной функции студенток — слишком, по мнению экспертов, страдали машинисты от эмоциональной и физической нагрузок.
Женщин-машинистов, кстати, верно называть именно таким образом — «машинист». А вот словом «машинистка» называли только женщин, работающих за пишущей машинкой.
Пока сомнительный по мнению некоторых запрет не был отменён, с ним успела прокатиться череда скандалов и судебных разбирательств. Так, в 2009 году студентка одного из вузов Санкт-Петербурга, как пишет «Интерфакс», пыталась оспорить запрет аж через Верховный суд РФ. Как несложно догадаться, разбирательства ни к чему не привели — служители Фемиды жалобу забраковали и вновь подтвердили, что профессия машиниста для женщин является слишком вредной.
К слову, тех женщин, кто успел устроиться до запрета, никто не выгонял. Такие сотрудники спокойно продолжали трудиться в РЖД, пока не ушли на пенсию. Не исключено, что кто-то успел прийти в компанию до введения «сексистских» мер и застать их отмену.
Приказ Минтруда об исключении профессии машиниста из списка запрещённых для женщин начал действовать в январе 2021 года. Справедливости ради, надо сказать, что студенческие группы сразу стало распирать от наплыва девушек-абитуриентов, тоже нельзя. Вероятно, профессия машиниста так и останется преимущественно мужской, однако возможностей исполнить их мечты женщин теперь явно стало больше.