Уфа опустеет в новогодние каникулы

Среди популярных направлений для новогодних поездок из Уфы оказались такие города, как Геленджик и Анапа в Краснодарском крае, а также Ялта и Светлогорск в Крыму. Не обошлось и без более близких к дому вариантов: Аша и Белорецк также привлекают внимание путешественников из Уфы. В среднем уфимцы планируют свои поездки за 82 дня до праздников и собираются провести в дороге 4-5 дней, наслаждаясь атмосферой маленьких городов.