Уфа опустеет в новогодние каникулы

Posted 17 декабря, 10:37
Published 17 декабря, 10:37
Modified 17 декабря, 10:44
Updated 17 декабря, 10:44
С приближением новогодних праздников жители Республики Башкортостан все активнее планируют свои поездки. По данным исследования, спрос на путешествия в малые города России в 2024 году вырос в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. Это означает, что многие уфимцы решили отдохнуть не только от городской суеты, но и от привычных мест, отправляясь в новые для себя уголки России.
Среди популярных направлений для новогодних поездок из Уфы оказались такие города, как Геленджик и Анапа в Краснодарском крае, а также Ялта и Светлогорск в Крыму. Не обошлось и без более близких к дому вариантов: Аша и Белорецк также привлекают внимание путешественников из Уфы. В среднем уфимцы планируют свои поездки за 82 дня до праздников и собираются провести в дороге 4-5 дней, наслаждаясь атмосферой маленьких городов.
Пары и семьи с детьми составляют основную массу путешественников, выбирая комфортные условия проживания в отелях или загородных домах. Средняя стоимость ночевки колеблется около 4 900 рублей. Интересно, что в этом году гостями малых городов Башкирии станут не только уфимцы, но и туристы из Москвы, Екатеринбурга и других мегаполисов России.
Как ранее сообщал Mkset, большинство опрошенных в Башкортостане работников хотели бы получить денежное вознаграждение вместо новогоднего корпоратива.