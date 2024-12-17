mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 10:37

Published 17 декабря, 10:37

Modified 17 декабря, 10:44

Updated 17 декабря, 10:44

Уфимцы выбирают отдых в Ялте

Уфа опустеет в новогодние каникулы

17 декабря 2024, 10:37
Фото: 1MI.

Уфимцы выбирают отдых в Ялте

Сюжет
Отдых
На фоне растущего интереса к малым городам, уфимцы готовятся покинуть родной город в поисках новогодних приключений, сообщают во вторник, 17 декабря, Центр исследований малых городов и «Яндекс Путешествия».

С приближением новогодних праздников жители Республики Башкортостан все активнее планируют свои поездки. По данным исследования, спрос на путешествия в малые города России в 2024 году вырос в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. Это означает, что многие уфимцы решили отдохнуть не только от городской суеты, но и от привычных мест, отправляясь в новые для себя уголки России.

Среди популярных направлений для новогодних поездок из Уфы оказались такие города, как Геленджик и Анапа в Краснодарском крае, а также Ялта и Светлогорск в Крыму. Не обошлось и без более близких к дому вариантов: Аша и Белорецк также привлекают внимание путешественников из Уфы. В среднем уфимцы планируют свои поездки за 82 дня до праздников и собираются провести в дороге 4-5 дней, наслаждаясь атмосферой маленьких городов.

Уфимцы передаривают подарки в «Тайном Санте»
Узнать подробнее

Пары и семьи с детьми составляют основную массу путешественников, выбирая комфортные условия проживания в отелях или загородных домах. Средняя стоимость ночевки колеблется около 4 900 рублей. Интересно, что в этом году гостями малых городов Башкирии станут не только уфимцы, но и туристы из Москвы, Екатеринбурга и других мегаполисов России.

Как ранее сообщал Mkset, большинство опрошенных в Башкортостане работников хотели бы получить денежное вознаграждение вместо новогоднего корпоратива.

Уфимцы вместо корпоративов хотят премии
Узнать подробнее
Читайте также:
Стипендии подняли до ₽38’000 в БашкирииЕлочные базары открылись в Уфе: какой выбор есть у горожанЗастройку пустыря оценили в ₽34 млрд
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Россия#Туризм#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Опрос#Москва#Путешествие#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Отдых#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Отпуск#Екатеринбург#Новогодние каникулы#Путешествия#Белебей#Мелеуз#Отели#Анапа#Каникулы#Где встретить Новый год#Семьи с детьми#Зимний отдых#Корпоратив#Отды#Ялта#Светлогорск#Геленджик#Аша#Мегаполисы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика