Труп школьницы нашли в Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, девочка гостила у родственников и собиралась вернуться к учебе в гимназии в Уфе 15 декабря. Однако ни в школе, ни в общежитии колледжа им. Гарипова ее не оказалось. Родные забили тревогу, когда девочка не пришла на занятия.