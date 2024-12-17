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Posted 17 декабря, 08:58

Published 17 декабря, 08:58

Modified 17 декабря, 09:46

Updated 17 декабря, 09:46

Труп школьницы нашли в Башкирии

Труп школьницы нашли в Башкирии

17 декабря 2024, 08:58
Фото: 1MI.
В регионе была найдена пропавшая без вести 15-летняя воспитанница колледжа, сообщает во вторник, 17 декабря, «Башинформ».

Как ранее сообщал Mkset, девочка гостила у родственников и собиралась вернуться к учебе в гимназии в Уфе 15 декабря. Однако ни в школе, ни в общежитии колледжа им. Гарипова ее не оказалось. Родные забили тревогу, когда девочка не пришла на занятия.

По информации местных властей, правоохранительные органы начали расследование сразу после того, как стало известно о пропаже школьницы. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось отследить маршрут девушки: последний раз её видели недалеко от остановки транспорта «Школьная». Это место стало ключевым в поисках.

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По данным источника «Башинформ», поиски закончились трагически — тело девочки было найдено 17 декабря без признаков жизни. Теперь следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Важно отметить, что на теле не было обнаружено насильственных следов смерти. Министерство образования и науки Республики Башкортостан выразило соболезнования родным и близким девочки.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии прокуратура заинтересовалась уфимской учительницей, бросившей в лицо восьмиклассницы учебник.

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