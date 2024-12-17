Труп школьницы нашли в Башкирии

Posted 17 декабря, 08:58
Published 17 декабря, 08:58
Modified 17 декабря, 09:46
Updated 17 декабря, 09:46
Как ранее сообщал Mkset, девочка гостила у родственников и собиралась вернуться к учебе в гимназии в Уфе 15 декабря. Однако ни в школе, ни в общежитии колледжа им. Гарипова ее не оказалось. Родные забили тревогу, когда девочка не пришла на занятия.
По информации местных властей, правоохранительные органы начали расследование сразу после того, как стало известно о пропаже школьницы. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось отследить маршрут девушки: последний раз её видели недалеко от остановки транспорта «Школьная». Это место стало ключевым в поисках.
По данным источника «Башинформ», поиски закончились трагически — тело девочки было найдено 17 декабря без признаков жизни. Теперь следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Важно отметить, что на теле не было обнаружено насильственных следов смерти. Министерство образования и науки Республики Башкортостан выразило соболезнования родным и близким девочки.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии прокуратура заинтересовалась уфимской учительницей, бросившей в лицо восьмиклассницы учебник.