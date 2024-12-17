Теракт в Москве — что известно к этому часу

Posted 17 декабря, 07:26
Published 17 декабря, 07:26
Modified 17 декабря, 07:29
Updated 17 декабря, 07:29
В Москве утром во вторник, 17 декабря, произошел теракт, сообщает СК столицы. На Рязанском проспекте погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура РФ.
По предварительным данным, взрывное устройство было в электросамокате. Взрыв был такой силы, что в окнах квартир многоэтажки на Рязанском проспекте, у которой припарковали начиненный бомбой самокат, выбило стёкла. На месте теракта продолжают работать сапёры.
Пространство вокруг здания, где произошел взрыв, огорожено. Из места трагедии были изъяты элементы взрывного устройства. Силовые структуры изымают записи с видеокамер соседних домов, расположенных в зоне теракта.
О смерти начальника войск РХБЗ уже высказалась Мария Захарова. Официальный представитель Министерства иностранных дел России отметила, что «Игорь Анатольевич на протяжении многих лет последовательно, основываясь на фактах, разоблачал преступления англосаксов в Сирии, манипуляции Великобритании с запрещенными химикатами, а также провокации, произошедшие в Солсбери и Эймсбери». Кроме того, подчеркнула она, он освещал опасную деятельность американских биолабораторий на территории Украины.
Свое мнение о теракте в Москве высказал и известный военный политолог Борис Рожин. Он назвал произошедшее итогом попустительства служб.
Досье: Игорь Кириллов
Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в городе Кострома. В 1991 году он успешно завершил обучение в Костромском высшем военном командном училище химической защиты, ныне часть Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В 2007 году Кириллов закончил эту академию и стал кандидатом военных наук.
С 1991 по 1995 годы он исполнял обязанности командира взвода в Западной группе войск в Германии и в Московском военном округе. С 1995 по 2009 год Игорь Кириллов занимал ряд важных должностей, начиная с командира роты и заканчивая командиром отдельной бригады РХБЗ. В 2009–2014 годах он работал в управлении главнокомандующего войск РХБЗ ВС РФ.
С сентября 2014 по апрель 2017 года Кириллов возглавлял Военную академию РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года он был назначен начальником войск РХБЗ ВС РФ, сменив на этом посту генерал-лейтенанта Эдуарда Черкасова.
В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Кириллов представил отчет Минобороны РФ о создании сетей биолабораторий на территории Украины по заказу США, утверждая, что там проводились исследования, подразумевающие вывоз образцов, относящихся к славянскому этносу.
Награжден генеральским званием и званием Героя Труда Российской Федерации. В числе его наград — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медали за военные заслуги. В 2022 году он стал почетным гражданином Костромской области.
В 2018 году Кириллов выступил редактором книги, посвященной войскам радиационной, химической и биологической защиты, и является автором ряда публикаций, касающихся военно-биологической деятельности США в Украине и других странах.