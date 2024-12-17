О смерти начальника войск РХБЗ уже высказалась Мария Захарова. Официальный представитель Министерства иностранных дел России отметила, что «Игорь Анатольевич на протяжении многих лет последовательно, основываясь на фактах, разоблачал преступления англосаксов в Сирии, манипуляции Великобритании с запрещенными химикатами, а также провокации, произошедшие в Солсбери и Эймсбери». Кроме того, подчеркнула она, он освещал опасную деятельность американских биолабораторий на территории Украины.