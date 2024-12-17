Стипендии подняли до ₽38’000 в Башкирии

Также, еще одним важным новшеством стало снижение возрастного порога: теперь стипендию смогут получать юные спортсмены, начиная с 13 лет. Кроме того, стоит отметить, что тренеры также не остались без внимания. За успехи своих подопечных они будут также получать денежные поощрения. По словам Назарова, за последние пять лет численность кандидатов в сборные команды страны увеличилась более чем на 30%, и на 2024 год составляет 542 человека.