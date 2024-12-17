Стипендии подняли до ₽38’000 в Башкирии

Posted 17 декабря, 09:59
Published 17 декабря, 09:59
Modified 17 декабря, 10:30
Updated 17 декабря, 10:30
Как стало интересно, в регионе произошли изменения в системе выплат для спортсменов. Как отметил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, размер ежемесячной стипендии был увеличен как для победителей, так и для участников Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов России, Европы и мира. Теперь минимальная сумма стипендии составляет 8 тысяч рублей, а максимальная — 38 тысяч рублей. Это решение затронет более двухсот человек.
Также, еще одним важным новшеством стало снижение возрастного порога: теперь стипендию смогут получать юные спортсмены, начиная с 13 лет. Кроме того, стоит отметить, что тренеры также не остались без внимания. За успехи своих подопечных они будут также получать денежные поощрения. По словам Назарова, за последние пять лет численность кандидатов в сборные команды страны увеличилась более чем на 30%, и на 2024 год составляет 542 человека.
Премьер-министр поручил Минспорту Республики Башкортостан разработать механизм зачисления спортсменов во вновь открытые учреждения и продолжить совместную работу с региональными федерациями по организации региональных соревнований.
Как ранее сообщал Mkset, уфимский строитель-монтажник поборолся за звание победителя проекта «Суперниндзя».