Собака или кот разрушают дом? Решение есть: специальные игрушки!

Posted 17 декабря, 10:19
Published 17 декабря, 10:19
Modified 17 декабря, 10:21
Updated 17 декабря, 10:21
Игрушки выполняют сразу несколько функций. Во-первых, они развивают умственные способности животных, особенно когда речь идёт об интерактивных моделях. Во-вторых, они помогают избавиться от излишней энергии и предотвратить скуку. И, конечно, они снижают стресс, который может накапливаться из-за изменений в жизни или нехватки внимания.
Как отмечают специалисты, игрушки — это своего рода психологическая разгрузка, позволяющая животным реализовать свои инстинкты и стать более уравновешенными.
Для собак грызть — естественное поведение, которое помогает успокоиться. Специальные игрушки-грызушки из прочных материалов, таких как натуральный каучук, подойдут для этой задачи. Некоторые из них пропитываются ароматами, которые привлекают животных, добавляя интереса.
— Интересным вариантом будут и игрушки для лакомств. Они представляют собой изделия с полостями, куда можно положить корм или специальные угощения. Чтобы добраться до вкусного, питомцу нужно постараться: катать, толкать или даже разгадывать простые головоломки, — рассказали эксперты PetShop.
Стоимость таких игрушек варьируется от 500 до 2000 рублей.
Кошки — охотники по природе, и это нужно учитывать при выборе игрушек. Интерактивные модели, из которых нужно достать лакомство лапкой, помогают развивать ловкость и поддерживают животное в тонусе. Эти игрушки нельзя оставлять в свободном доступе, чтобы питомец не терял к ним интерес.
— Популярны также коврики-лизалки, куда наносят влажные лакомства — паштеты или консервы. Лизание успокаивает кошек и помогает снять напряжение, — считают эксперты.
Такие коврики стоят в среднем около 1000 рублей.
Для собак и кошек подходят нюхательные коврики — специальные ткани с множеством кармашков, куда прячут корм или лакомства. Это занятие развивает обоняние и позволяет питомцу почувствовать себя настоящим охотником. Цена таких ковриков стартует от 1500 рублей.
Важно помнить, что некачественные игрушки могут представлять опасность. Выбирая изделия, стоит обратить внимание на известные бренды, которые используют безопасные материалы. Как говорят эксперты: «Качество игрушек напрямую влияет на здоровье питомца».
Выбор зависит от темперамента и предпочтений вашего любимца. Спокойным животным подойдут игрушки для лакомств, которые требуют усидчивости. Активные питомцы оценят грызушки и нюхательные коврики. А чтобы игрушка долго оставалась интересной, важно периодически менять её или убирать на время.
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