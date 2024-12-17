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Posted 17 декабря, 10:19

Published 17 декабря, 10:19

Modified 17 декабря, 10:21

Updated 17 декабря, 10:21

Собака или кот разрушают дом? Решение есть: специальные игрушки!

Собака или кот разрушают дом? Решение есть: специальные игрушки!

17 декабря 2024, 10:19
Фото: 1MI. Собака или кот разрушают дом? Решение есть: специальные игрушки!
Когда кот или собака начинают портить мебель, обувь или другие ценные вещи, это может стать настоящей проблемой. Но такие поступки редко происходят просто так. Переезд, появление нового члена семьи, недостаток внимания со стороны хозяев — причин много. Иногда дело в скуке или стрессе.

Игрушки выполняют сразу несколько функций. Во-первых, они развивают умственные способности животных, особенно когда речь идёт об интерактивных моделях. Во-вторых, они помогают избавиться от излишней энергии и предотвратить скуку. И, конечно, они снижают стресс, который может накапливаться из-за изменений в жизни или нехватки внимания.

Как отмечают специалисты, игрушки — это своего рода психологическая разгрузка, позволяющая животным реализовать свои инстинкты и стать более уравновешенными.

Как успокоить питомца?Как успокоить питомца?
Как успокоить питомца?. Фото: 1MI

Игрушки для собак: от грызушек до лакомств

Для собак грызть — естественное поведение, которое помогает успокоиться. Специальные игрушки-грызушки из прочных материалов, таких как натуральный каучук, подойдут для этой задачи. Некоторые из них пропитываются ароматами, которые привлекают животных, добавляя интереса.

— Интересным вариантом будут и игрушки для лакомств. Они представляют собой изделия с полостями, куда можно положить корм или специальные угощения. Чтобы добраться до вкусного, питомцу нужно постараться: катать, толкать или даже разгадывать простые головоломки, — рассказали эксперты PetShop.

Стоимость таких игрушек варьируется от 500 до 2000 рублей.

Кошачье царство: как занять усатого охотника

Кошки — охотники по природе, и это нужно учитывать при выборе игрушек. Интерактивные модели, из которых нужно достать лакомство лапкой, помогают развивать ловкость и поддерживают животное в тонусе. Эти игрушки нельзя оставлять в свободном доступе, чтобы питомец не терял к ним интерес.

— Популярны также коврики-лизалки, куда наносят влажные лакомства — паштеты или консервы. Лизание успокаивает кошек и помогает снять напряжение, — считают эксперты.

Такие коврики стоят в среднем около 1000 рублей.

Чем занять животных?Чем занять животных?
Чем занять животных?. Фото: Изображение Midjourney

 

Нюхательные коврики: развлечение и работа для носа

Для собак и кошек подходят нюхательные коврики — специальные ткани с множеством кармашков, куда прячут корм или лакомства. Это занятие развивает обоняние и позволяет питомцу почувствовать себя настоящим охотником. Цена таких ковриков стартует от 1500 рублей.

Безопасность — главный приоритет

Важно помнить, что некачественные игрушки могут представлять опасность. Выбирая изделия, стоит обратить внимание на известные бренды, которые используют безопасные материалы. Как говорят эксперты: «Качество игрушек напрямую влияет на здоровье питомца».

Как выбрать игрушку?

Выбор зависит от темперамента и предпочтений вашего любимца. Спокойным животным подойдут игрушки для лакомств, которые требуют усидчивости. Активные питомцы оценят грызушки и нюхательные коврики. А чтобы игрушка долго оставалась интересной, важно периодически менять её или убирать на время.

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Собаки#Живая природа#Собака#Все материалы авторов#Питомцы#Питомец#КЦ
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