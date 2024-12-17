Собака или кот разрушают дом? Решение есть: специальные игрушки!

Кошки — охотники по природе, и это нужно учитывать при выборе игрушек. Интерактивные модели, из которых нужно достать лакомство лапкой, помогают развивать ловкость и поддерживают животное в тонусе. Эти игрушки нельзя оставлять в свободном доступе, чтобы питомец не терял к ним интерес.