Следователи начали проверку из-за обращения к Бастрыкину в Башкирии

Posted 17 декабря, 14:08
Published 17 декабря, 14:08
Modified 17 декабря, 16:43
Updated 17 декабря, 16:43
Ранее в сети появились кадры, на которых жители Старых Туймазов просят главу Следкома Александра Бастрыкина взять под контроль ситуацию с размещением нефтешлама на территории населённого пункта. Как считают сельчане, деятельность двух компаний — ООО «Са-Неко» и ООО «НОВЕТ» — вредит местным водоёмам, качеству воздуха и лесным насаждениям.
— На территории района нефтешламовые накопители отсутствуют, из-за чего весь материал завозится в близлежащие населенные пункты. Из-за неблагоприятной обстановки у граждан развиваются различные заболевания, — передаёт ведомство слова местных жителей.
В СК отчитались, что правоохранители расследуют уголовное дело. Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки.
Ранее скандал из-за экологии, как сообщал Mkset, разразился в уфимском Жилино — несмотря на то, что местные жители давно просят властей построить школу, на месте предполагаемого её возведения якобы решили разместить промышленный объект.