Следователи начали проверку из-за обращения к Бастрыкину в Башкирии

Ранее в сети появились кадры, на которых жители Старых Туймазов просят главу Следкома Александра Бастрыкина взять под контроль ситуацию с размещением нефтешлама на территории населённого пункта. Как считают сельчане, деятельность двух компаний — ООО «Са-Неко» и ООО «НОВЕТ» — вредит местным водоёмам, качеству воздуха и лесным насаждениям.