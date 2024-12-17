mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 14:08

Published 17 декабря, 14:08

Modified 17 декабря, 16:43

Updated 17 декабря, 16:43

Бастрыкин потребовал доклад о переработке нефтеотходов в Башкирии

Следователи начали проверку из-за обращения к Бастрыкину в Башкирии

17 декабря 2024, 14:08
Фото: 1MI.

Бастрыкин потребовал доклад о переработке нефтеотходов в Башкирии

Сюжет
Экология
Руководство Следственного комитета заинтересовалось вредом экологии в Туймазинском районе Башкортостана, сообщает во вторник, 17 декабря, пресс-служба ведомства.

Ранее в сети появились кадры, на которых жители Старых Туймазов просят главу Следкома Александра Бастрыкина взять под контроль ситуацию с размещением нефтешлама на территории населённого пункта. Как считают сельчане, деятельность двух компаний — ООО «Са-Неко» и ООО «НОВЕТ» — вредит местным водоёмам, качеству воздуха и лесным насаждениям.

— На территории района нефтешламовые накопители отсутствуют, из-за чего весь материал завозится в близлежащие населенные пункты. Из-за неблагоприятной обстановки у граждан развиваются различные заболевания, — передаёт ведомство слова местных жителей.

В СК отчитались, что правоохранители расследуют уголовное дело. Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки.

«Нас хотят травить»: уфимцы против строительства «коптильни» вместо школы
Узнать подробнее

Ранее скандал из-за экологии, как сообщал Mkset, разразился в уфимском Жилино — несмотря на то, что местные жители давно просят властей построить школу, на месте предполагаемого её возведения якобы решили разместить промышленный объект.

Читайте также:
Мэр Уфы ответил на детские вопросыКуда жаловаться на неубранный снег в УфеМусорная реформа в Башкирии: как будем жить с 2025 года
#Общество#Экология#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Чиновники#Благовещенск#Жалобы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Природа#Александр Бастрыкин#Белебей#Мелеуз#Янаул#Туймазинский район#Жилино#Жители#Следственный комитет#Нефтешлам#ООО «Са-Неко»#ООО «НОВЕТ»#Промышленный объект#Вред экологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика