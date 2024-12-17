Складки, запахи и микробы: справится ли паровой шкаф с домашними хлопотами?

В быту мало что так утомляет, как забота о чистоте одежды. Стирка, глажка, сушка — процесс нескончаемый. Что, если прибор сможет взять часть этой рутины на себя? Например, шкаф с парогенератором и дезинфицирующей лампой за 17 500 рублей обещает стать настоящей находкой. Несколько движений — и перед вами не чемодан, а мини-шкаф, внутри которого, как заявляют производители, можно устранить запахи, разгладить ткань и даже уничтожить микробы. Звучит как мечта, но что покажет практика?