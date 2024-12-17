Складки, запахи и микробы: справится ли паровой шкаф с домашними хлопотами?

Posted 17 декабря, 11:30
Published 17 декабря, 11:30
Modified 17 декабря, 11:30
Updated 17 декабря, 11:30
В быту мало что так утомляет, как забота о чистоте одежды. Стирка, глажка, сушка — процесс нескончаемый. Что, если прибор сможет взять часть этой рутины на себя? Например, шкаф с парогенератором и дезинфицирующей лампой за 17 500 рублей обещает стать настоящей находкой. Несколько движений — и перед вами не чемодан, а мини-шкаф, внутри которого, как заявляют производители, можно устранить запахи, разгладить ткань и даже уничтожить микробы. Звучит как мечта, но что покажет практика?
Чтобы выяснить, насколько это устройство справляется с заявленными функциями, был проведен целый эксперимент. В сравнении участвовали модели разных ценовых категорий: бюджетная сушилка на крючке за 2 500 рублей, портативный шкаф за 17 500 рублей и дорогостоящий паровой шкаф стоимостью около 200 тысяч рублей.
Для теста блогер Сергей Малоземов взял одинаковый набор одежды: джинсы, рубашки, синтепоновые жилетки и футболки.
Результаты показали:
Для проверки дезодорирующих свойств использовались платки с различными «ароматами»: запахом рыбы, дыма и сырости. После обработки результаты оценивали как профессиональные собаки-ищейки, так и лабораторные исследования.
— В первом случае шкаф за 17 500 рублей справился с задачей частично. Концентрация запаха была меньше, но полностью он не исчез, — рассказал блогер.
Анализы в лаборатории также выявили недостатки. Несмотря на использование фотокаталитической лампы, микробы, включая опасные легионеллы, остались на тканях. Как объяснил физик Кирилл Болдарев, «лампа излучает всего 450 нанометров, что соответствует обычному синему свету, а не ультрафиолету.»
Обещания заменить утюг вызвали особенно много ожиданий. Но даже с легкими материалами, такими как рубашки, устройство не справилось. Ткань осталась мятой. Это подтвердили не только участницы теста, но и владелица дорогой модели Татьяна Шахнес:
— Ни один паровой шкаф не способен полностью исключить необходимость глажки одежды, так как некоторые типы тканей требуют традиционного глажения горячим утюгом для достижения идеального результата. Аналогично, паровые шкафы не могут заменить стирку, поскольку они предназначены в основном для устранения мелких складок и пятен, а не для глубокой очистки тканей от загрязнений.
Еще один важный вопрос, который волнует покупателей, — это энергопотребление. Устройства с функцией пара потребляют значительно больше электричества, чем классические сушилки. Например, компактный шкаф требует около 2 кВт за один цикл, что сопоставимо с энергозатратами кондиционера.
Это может оказаться ощутимым ударом по кошельку, особенно если использовать устройство ежедневно. Эксперты рекомендуют учитывать этот фактор при выборе техники для дома.
Фотокаталитическая лампа, заявленная как инновационная технология для уничтожения бактерий, оказалась спорным элементом. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что она лишь минимально снижает количество микробов на поверхности тканей.
— Полной дезинфекции добиться невозможно, так как микробы часто прячутся в глубоких слоях материала. Для этого необходимо использовать высокотемпературную обработку, а не только световые технологии, — отметил врач-инфекционист Андрей Зайцев.
Паровые шкафы действительно могут стать помощниками в борьбе с легкими запахами и ускорить сушку одежды. Однако рассчитывать на полноценную дезинфекцию или идеальное глажение не стоит. Если вам важно просто освежить одежду после ресторана или поездки, компактная модель за 17 500 рублей может оправдать ожидания.
— Но для полноценной борьбы с микробами лучше искать другие решения. Кроме того, учтите, что такие устройства потребляют больше энергии, чем традиционные методы ухода за одеждой. Перед покупкой стоит тщательно взвесить плюсы и минусы, чтобы убедиться, что техника действительно соответствует вашим потребностям, — подтверждают эксперты канала Toster.
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