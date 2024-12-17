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Posted 17 декабря, 07:38

Published 17 декабря, 07:38

Modified 17 декабря, 07:43

Updated 17 декабря, 07:43

Шакшинский мост целиком закроют в Уфе

Шакшинский мост целиком закроют в Уфе

17 декабря 2024, 07:38
Фото: tg/Город Уфа.
Временное перекрытие движение нужно для мониторинга качества выполнения капитального ремонта переправы из спального района в центр столицы Башкирии, сообщает мэрия Уфы во вторник, 17 декабря.

В Уфе на Шакшинском мосту, который капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», вновь будут введены ограничения на определенное время. Мэрия Уфы анонсировала прекращение движения по Шакшинскому мосту. Оно запланировано на четверг, 19 декабря, с 13:00 до 15:00

 — Днем в четверг закроют проезжую часть в обоих направлениях для геодезического мониторинга. Движение для экстренных служб будет доступно по одной полосе, — указано в сообщении администрации Уфы.

Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям города учитывать ограничения при планировании поездок и рассмотреть варианты объезда перекрытия. В том числе — через платную дорогу, услуги которой для определенных категорий стали бесплатными.

Шакшинский мост вновь закроют
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