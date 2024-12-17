Шакшинский мост целиком закроют в Уфе

В Уфе на Шакшинском мосту, который капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», вновь будут введены ограничения на определенное время. Мэрия Уфы анонсировала прекращение движения по Шакшинскому мосту. Оно запланировано на четверг, 19 декабря, с 13:00 до 15:00