Шакшинский мост целиком закроют в Уфе

Posted 17 декабря, 07:38
Published 17 декабря, 07:38
Modified 17 декабря, 07:43
Updated 17 декабря, 07:43
В Уфе на Шакшинском мосту, который капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», вновь будут введены ограничения на определенное время. Мэрия Уфы анонсировала прекращение движения по Шакшинскому мосту. Оно запланировано на четверг, 19 декабря, с 13:00 до 15:00
— Днем в четверг закроют проезжую часть в обоих направлениях для геодезического мониторинга. Движение для экстренных служб будет доступно по одной полосе, — указано в сообщении администрации Уфы.
Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям города учитывать ограничения при планировании поездок и рассмотреть варианты объезда перекрытия. В том числе — через платную дорогу, услуги которой для определенных категорий стали бесплатными.