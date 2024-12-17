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Posted 17 декабря, 06:45

Published 17 декабря, 06:45

Modified 17 декабря, 10:07

Updated 17 декабря, 10:07

Блогер рассказал о тяжелой посадке в Уфе

Самолет пропал в буране в Уфе

17 декабря 2024, 06:45
Фото: 1MI.

Блогер рассказал о тяжелой посадке в Уфе

Пилот-блогер поделился впечатлениями об уфимской непогоде в своем тг-канале во вторник, 17 декабря.

Пилот Карен Новицкий, который ведет личный блог о работе в небе, поделился впечатлениями от посадки его рейса в Уфе.

— Ну и погода в Уфе, друзья. Сейчас так болтало на заходе, очень сильные порывы. Зашли, сели. Тут вообще пурга, угаран — комментирует блогер в своих соцсетях.

Мужчина также поделился кадрами расчистки рулевой полосы и показал, как обрабатывают самолет противоледным покрытием.

Фото: tg/Карен Новицкий

Следующий рейс из Уфы мог даже задержаться из-за сильного ветра в регионе, однако, судя по публикациям пилота, самолет всё-таки вылетел вовремя.

Напомним, что накануне вечером понедельника, 19 декабря, в Уфе задержали сразу три рейса из-за непогоды.

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