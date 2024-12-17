Самолет пропал в буране в Уфе

Posted 17 декабря, 06:45
Published 17 декабря, 06:45
Modified 17 декабря, 10:07
Updated 17 декабря, 10:07
Пилот Карен Новицкий, который ведет личный блог о работе в небе, поделился впечатлениями от посадки его рейса в Уфе.
— Ну и погода в Уфе, друзья. Сейчас так болтало на заходе, очень сильные порывы. Зашли, сели. Тут вообще пурга, угаран — комментирует блогер в своих соцсетях.
Мужчина также поделился кадрами расчистки рулевой полосы и показал, как обрабатывают самолет противоледным покрытием.
Следующий рейс из Уфы мог даже задержаться из-за сильного ветра в регионе, однако, судя по публикациям пилота, самолет всё-таки вылетел вовремя.
Напомним, что накануне вечером понедельника, 19 декабря, в Уфе задержали сразу три рейса из-за непогоды.
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