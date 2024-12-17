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Posted 17 декабря, 16:46

Published 17 декабря, 16:46

Modified 17 декабря, 19:05

Updated 17 декабря, 19:05

Пожар охватил сады под Уфой

Пожар охватил сады под Уфой

17 декабря 2024, 16:46
Фото: МЧС.
В окрестностях столицы Башкирии загорелось СНТ — об этом вечером вторника, 17 декабря, сообщили в МЧС региона.

Крупный пожар случился в садовом некоммерческим товариществе «Зелёный мыс» в Зауфимье. Огонь уничтожил три постройки: жилой дом и две бани. Прибывшие на место спасатели оперативное ликвидировали пламя. Общая площадь возгорания спасателями не уточняется.

В результате ЧП никто не пострадал. Из-за чего случился пожар — пытаются выяснить.

Фото: МЧС
Семье сгоревших детей помогут власти Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти района, где в пожаре погибли двое несовершеннолетних из многодетной семьи, пообещали помочь погорельцам. Родители смогли спасти из огня только своего самого младшего ребёнка.

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