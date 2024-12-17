Пожар охватил сады под Уфой

Posted 17 декабря, 16:46
Published 17 декабря, 16:46
Modified 17 декабря, 19:05
Updated 17 декабря, 19:05
Крупный пожар случился в садовом некоммерческим товариществе «Зелёный мыс» в Зауфимье. Огонь уничтожил три постройки: жилой дом и две бани. Прибывшие на место спасатели оперативное ликвидировали пламя. Общая площадь возгорания спасателями не уточняется.
В результате ЧП никто не пострадал. Из-за чего случился пожар — пытаются выяснить.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти района, где в пожаре погибли двое несовершеннолетних из многодетной семьи, пообещали помочь погорельцам. Родители смогли спасти из огня только своего самого младшего ребёнка.