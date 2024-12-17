Потомство Хабирова резвится в сугробах

В объектив видеокамеры попали удивительные кадры, на которых зубры неторопливо перемещаются между кормушкой и лежанкой. В центре внимания оказалась молодая самочка зубра, которой всего шесть месяцев. Она с удовольствием резвится в свежем снегу, бегая из сторону в сторону. Это ее первая зима.