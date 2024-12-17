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Posted 17 декабря, 12:44

Published 17 декабря, 12:44

Modified 17 декабря, 13:04

Updated 17 декабря, 13:04

Потомство Хабирова резвится в сугробах

Потомство Хабирова резвится в сугробах

17 декабря 2024, 12:44
Фото: 1MI.
В природном парке «Мурадымовское ущелье» переселенцы из Беларуси радуются снегопаду, сообщает во вторник, 17 декабря, дирекция природных парков Башкирии.

В объектив видеокамеры попали удивительные кадры, на которых зубры неторопливо перемещаются между кормушкой и лежанкой. В центре внимания оказалась молодая самочка зубра, которой всего шесть месяцев. Она с удовольствием резвится в свежем снегу, бегая из сторону в сторону. Это ее первая зима.

— Самочка, которой исполнилось шесть месяцев, уже набрала вес и значительно выросла, но в отличие от мамаши и тетушек, очень жизнерадостна, — рассказывает дирекция природных парков Башкирии.

Как стало известно, ранее детеныш побаивался отходить далеко от своих более опытных сородичей, но теперь уверенно исследует территорию своего нового дома. Напомним, эти величественные животные были привезены из Республики Беларусь по инициативе Главы региона Радия Хабирова. По итогу, зубры смогли обосноваться в Башкирии и стать частью местной фауны.

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