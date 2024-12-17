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Posted 17 декабря, 18:10

Published 17 декабря, 18:10

Modified 17 декабря, 19:08

Updated 17 декабря, 19:08

В Башкортостане ударит мороз -29°C

Погода в январе готовит сюрприз жителям Башкирии

17 декабря 2024, 18:10
Фото: 1MI.

В Башкортостане ударит мороз -29°C

Читаем во вторник, 17 декабря, данные сервисов погоды о том, как начнётся 2025 год в Башкортостане.

Отметим, что информация на такой длинный срок даётся подобными порталами предварительно, на основе усреднённых данных многолетних наблюдений, поэтому прогноз может корректироваться ближе к наступлению дат.

Яндекс.Погода: средняя дневная температура воздуха на протяжении всего месяца составит -9°C… -14°C. В январе 2025 года Башкирию ждут три ясных дня, 11 — с длительными осадками, 17 — с переменной облачностью. Влажность воздуха составит 86%. В течение месяца выпадут 42 мм осадков.

Ну и Погода: в течение всего месяца жителей Башкирии ждут перепады температур, в первую половину января температура воздуха может опускаться вплоть до -29°C, в некоторые же дни может теплеть до +1°C… -4°C.

World Weather: весь январь температурные показатели будут держаться в рамках -8°C… -16°C.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода будет ждать Уфу и Башкортостан в новогоднюю ночь.

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