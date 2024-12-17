Погода в январе готовит сюрприз жителям Башкирии

Posted 17 декабря, 18:10
Published 17 декабря, 18:10
Modified 17 декабря, 19:08
Updated 17 декабря, 19:08
Отметим, что информация на такой длинный срок даётся подобными порталами предварительно, на основе усреднённых данных многолетних наблюдений, поэтому прогноз может корректироваться ближе к наступлению дат.
Яндекс.Погода: средняя дневная температура воздуха на протяжении всего месяца составит -9°C… -14°C. В январе 2025 года Башкирию ждут три ясных дня, 11 — с длительными осадками, 17 — с переменной облачностью. Влажность воздуха составит 86%. В течение месяца выпадут 42 мм осадков.
Ну и Погода: в течение всего месяца жителей Башкирии ждут перепады температур, в первую половину января температура воздуха может опускаться вплоть до -29°C, в некоторые же дни может теплеть до +1°C… -4°C.
World Weather: весь январь температурные показатели будут держаться в рамках -8°C… -16°C.