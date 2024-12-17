От мадагаскарских тараканов до авто класса люкс. Что можно взять на прокат в Уфе

Что можно взять на прокат в Уфе сегодня Автомобили Спортивное снаряжение Туристическое оборудование Прокат строительного инструмента Прокат платьев Животные, рептилии и даже насекомые напрокат

Переплачиваем ли мы каждый раз, когда покупаем, а не арендуем? Так ли уж нужны покупки многочисленных вещей, если можно взять вещь напрокат? Что можно арендовать в Уфе.

Во времена СССР широко распространены ателье проката. Где можно было за умеренную цену взять на прокат различные вещи. От свадебных нарядов до техники для проявления фото. Технику: цветные телевизоры, фототехнику. Бытовые приборы: холодильники, пылесосы, швейные машинки. Музыкальные инструменты. Туристическое снаряжение: велосипеды, лыжи, байдарки, палатки. Предметы детского ассортимента: кроватки, коляски, манежи и многое другое. Что можно взять на прокат в Уфе сегодня Автомобили Автомобили в прокат предлагаются разных классов. От самых демократичных марок до дорогостоящих микроавтобусов и люксовых внедорожников. На сутки и длительный срок. С водителем и без. Взять машину на прокат можно круглосуточно. Автомобиль обещают доставить в любую точку в городе или аэропорт. Авто на прокат класса люкс в Уфе . Фото: lux-drive.ru Спортивное снаряжение В Уфе есть несколько пунктов проката. Предлагающие спортивное снаряжение для зимнего отдыха. Здесь можно в зять в аренду горнолыжное оборудование: лыжи, сноуборды, ботинки и даже шлемы, палки. Кроме оплаты за прокат, предусмотрены денежные залоги. Например, за лыжи или сноуборд, нужно оставить 10 000 рублей. За обувь 5000 рублей. Залог за палки для лыж — 500 рублей. Несмотря на то, что принятие паспорта в залог является правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 19.17 КоАП РФ, на некоторых сайтах проката спортивного снаряжения предлагают оставить важный документ в залог. Фото: 1MI Туристическое оборудование Моторные и надувные лодки, катамараны, рафты, байдарки, сапы. Палатки, тенты, шатры, походные солнечные батареи. Спальники, спасательные жилеты, даже котлы и треноги можно взять в аренду. Фото: 1MI Выбор очень большой. Уфа богатым не нужна — вот бедным пригодится Узнать подробнее Но рациональность некоторых позиций вызывает сомнение. Например стульчик довольно ненадежной конструкции стоимостью около 360 рублей обойдется в 50 рублей в сутки. Фото: ИП Никулин. wildberries.ru Солнечная батарея по цене менее 1,5 тысячи рублей дается под залог 2000 тысяч. Фото: Каталог ЦЕНТР РАСПРОДАЖ. wildberries.ru А палатку и шатер, если вы выезжаете на природу 1 раз в год, проще взять на прокат. Прокат строительного инструмента Все для строительства и внутренней отделки можно взять в арену в Уфе и пригороде. Судя по количеству точек проката и объявлений в интернете — это самый популярный вид предметов для сдачи в аренду. Строительное оборудование на прокат . Фото: 1MI Прокат платьев В Уфе можно взять платье на прокат. На сайтах и в объявлениях на Авито.ру предлагают «прокат эксклюзивных платьев для вечеринок, праздников и фотосессий». А также прокат головных уборов, аренда одежды, ботфорты в прокат, платье на съёмку, карнавальный костюм, Костюм для выступления, сценического шоу, ночного клуба, gоgо. Предложения самые разные. Цены тоже. Платье на прокат в Уфе . Фото: avito.ru — Имея десятилетний опыт проката платьев, я могу уверено заявить, что классное прокатное платье дорогого бренда это не то же самое, что дешевое, но свое. Конечно, брать в прокат дешевое платье не стоит. Оно быстро приходит в негодность и может выглядеть не так, как хотелось бы. Но если вы ищите эксклюзивное эффектное платье, в Уфе такие есть. В любом случае платье вам нужно на день, не важно новое или нет. В прокате тоже есть новые платья. Самый первый прокат несколько дороже, — Алия, сдает платья на прокат. — Мое свадебное платье лежит на чердаке дачи 27 лет. Конечно, дочь в нем замуж выходить и не думала. Сейчас мое платье выглядит смешным и нелепым. Взяли на прокат платье стоимостью 130 тысяч. Получилось 25 тысяч вместе с подгоном по фигуре, новой сшитой для неё фатой и диадемой в подарок, — рассказывает Татьяна, Уфа. Животные, рептилии и даже насекомые напрокат Неожиданно, но в Уфе можно взять напрокат экзотических животных, рептилий и насекомых. Фото: avito.ru Например, бородатая агамa, обойдется в 1800 рублей в час. бородатая агамa . Фото: planetexotic.ru Паук птицеед в 2000 рублей паук птицеед . Фото: planetexotic.ru Мадагаскарские тараканы 250 рублей Королевские питоны около 1 метра в длину в двух окрасах 2500 рублей в час. — Животные спокойные, не ядовитые. Планировать съёмку надо заранее, чтобы мы смогли учитывать даты кормления и линьки. Если необходимо, то инструктор всё время съемки будет находиться рядом, — указано в объявлении. Фото: Avito.ru Однако ветеринары считают иначе. Подобные фотосессии опасны для жизни. риском для жизни. Змеи не предсказуемы. В случае какой-то опасности или угрозы, за которую они могут принять, к примеру, резкий запах или даже изменившуюся температуру тела, питоны или удавы способны задушить взрослого человека. А если он окажется на руках у ребенка? Стоит ли ради эффектного фото подвергаться серьезной опасности? А с точки зрения человеческой этики и законодательства имеет ли такой экзотический бизнес право на существование? Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными» запрещает жестокое обращение с животными. А также предусматривает особые условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными. Читайте также: Заставляют работать на Новый год? Лучшие советы о том, как этого не делать Уфимцам не нужны новогодние праздники В Уфе откроют новогодние фотозоны