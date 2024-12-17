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Posted 17 декабря, 07:57

Published 17 декабря, 07:57

Modified 17 декабря, 09:54

Updated 17 декабря, 09:54

Опасные хищники бродят по Башкирии

Опасные хищники бродят по Башкирии

17 декабря 2024, 07:57
Фото: FreePik.
Сюжет
Экология
В регионе камерами наблюдения были зафиксированы мирно прогуливавшиеся в поисках жертв волки, сообщает во вторник, 17 декабря, Министерство природопользования и экологии РБ.

Фотоловушка, установленная в национальном парке «Башкирия», запечатлела пятерых волков, мирно шагающих по тропе в лесу. Несмотря на свою опасность, хищники выглядят красиво и величественно. Но не стоит забывать, что они — настоящие мастера охоты.

По данным Министерства природопользования РБ, зимой волки объединяются в большие стаи для более эффективной охоты. Каждый из них выполняет свою роль: одни следят за безопасностью группы, другие высматривают добычу. В холодное время года их жертвами становятся крупные животные — косули и лоси. Интересный факт: всё, что не удается съесть за один раз, волки прячут под снегом, чтобы вернуться к своей находке позже.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии появился очаровательный питон, единственный в своем роде в России.

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