Опасные хищники бродят по Башкирии

Posted 17 декабря, 07:57
Published 17 декабря, 07:57
Modified 17 декабря, 09:54
Updated 17 декабря, 09:54
Фотоловушка, установленная в национальном парке «Башкирия», запечатлела пятерых волков, мирно шагающих по тропе в лесу. Несмотря на свою опасность, хищники выглядят красиво и величественно. Но не стоит забывать, что они — настоящие мастера охоты.
По данным Министерства природопользования РБ, зимой волки объединяются в большие стаи для более эффективной охоты. Каждый из них выполняет свою роль: одни следят за безопасностью группы, другие высматривают добычу. В холодное время года их жертвами становятся крупные животные — косули и лоси. Интересный факт: всё, что не удается съесть за один раз, волки прячут под снегом, чтобы вернуться к своей находке позже.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии появился очаровательный питон, единственный в своем роде в России.