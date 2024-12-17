Опасные хищники бродят по Башкирии

По данным Министерства природопользования РБ, зимой волки объединяются в большие стаи для более эффективной охоты. Каждый из них выполняет свою роль: одни следят за безопасностью группы, другие высматривают добычу. В холодное время года их жертвами становятся крупные животные — косули и лоси. Интересный факт: всё, что не удается съесть за один раз, волки прячут под снегом, чтобы вернуться к своей находке позже.