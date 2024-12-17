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Posted 17 декабря, 19:29

Published 17 декабря, 19:29

Modified 17 декабря, 22:41

Updated 17 декабря, 22:41

Новогодний городок откроют 20 декабря в Уфе

Новогодний городок откроют 20 декабря в Уфе

17 декабря 2024, 19:29
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram.
Сюжет
Праздник
Список новогодних локаций столицы Башкирии должна пополнить ещё одна зона — власти Уфы в среду, 18 декабря, продолжают готовить её к скорому открытию, отчитался глава Калининского района города Газизьян Ахмедьянов.

Расположен новый ледовый городок будет перед ДК «Мотостроитель» (Машиностроителей, 10). Там на момент публикации уже установлена ёлка, сделано освещение, иллюминация, арки, некоторые фигуры. Финальные штрихи закончат службы к пятнице, 20 декабря. В 17:00 последнего рабочего дня недели состоится открытие городка.

Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram
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Над закреплением новогоднего дерева чиновники наверняка должны были подумать очень тщательно — ранее, как сообщал Mkset, у их коллег из соседнего Орджоникидзевского района прямо посреди площади свалилась 25-метровая ель.

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