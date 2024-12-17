Новогодний городок откроют 20 декабря в Уфе

Posted 17 декабря, 19:29
Published 17 декабря, 19:29
Modified 17 декабря, 22:41
Updated 17 декабря, 22:41
Расположен новый ледовый городок будет перед ДК «Мотостроитель» (Машиностроителей, 10). Там на момент публикации уже установлена ёлка, сделано освещение, иллюминация, арки, некоторые фигуры. Финальные штрихи закончат службы к пятнице, 20 декабря. В 17:00 последнего рабочего дня недели состоится открытие городка.
Над закреплением новогоднего дерева чиновники наверняка должны были подумать очень тщательно — ранее, как сообщал Mkset, у их коллег из соседнего Орджоникидзевского района прямо посреди площади свалилась 25-метровая ель.